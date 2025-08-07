Регулярне вживання чіпсів збільшує ризик розвитку діабету II типу на 20% – дослідження

Міжнародна група вчених на чолі з експертами з Гарвардського університету в ході дослідження з’ясувала, що вживання картоплі фрі три рази на тиждень збільшує ризик розвитку діабету II типу на 20%, а п’ять разів на тиждень – на 27%.

Вживання чіпсів загрожує діабетом: що відомо

Повідомляється, що результати дослідження ґрунтувалися на анкетах щодо харчування, які заповнювали 205 000 медичних працівників у США кожні чотири роки в період з 1984 по 2021 роки.

Було виявлено, що у людини, яка їсть чіпси три рази на тиждень, ризик розвитку діабету підвищується на 20%, а у тих, хто їсть картоплю з тією ж регулярністю, але попередньо запеченою, звареною або розім’ятою в пюре, ризик підвищується всього на 5%.

Вчені пояснили, що високий вміст крохмалю в картоплі призводить до високого глікемічного індексу, а різні методи приготування призводять до втрати поживних речовин. Все це може сприяти несприятливим наслідкам для здоров’я.

Заміна картоплі цільнозерновими продуктами знижує ризик розвитку діабету на 8%, а якщо вживати саме зернові замість чіпсів, то ризик знижується на 19%, – йдеться в повідомленні.

До речі, як з’ясувалося, заміна будь-якого виду картоплі білим рисом – погана ідея, оскільки це призводить до підвищення ризику розвитку діабету II типу.

За словами вчених, дослідження підтверджує просту ідею: насолоджуйтеся картоплею, але не покладайтеся на чіпси як на основний варіант. І, по можливості, спробуйте замінити його цільнозерновими продуктами, такими як бурий рис, булгур, цільнозернові макарони або навіть батат зі шкіркою, які корисніші і сприяють довгостроковому зміцненню здоров’я.

Джерело : The Guardian

