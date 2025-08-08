Понад п’ять годин перед екраном підвищують ризик серцевих захворювань – дослідження
- Дослідники стверджують, що зв'язок між часом, проведеним за екраном, і кардіометаболічними ризиками був найбільш виражений серед молодих людей.
- Результати дослідження підкреслюють важливість боротьби з екранними звичками серед молоді, як потенційного способу захисту здоров'я серця в довгостроковій перспективі.
Збільшення часу, проведеного дітьми та молодими людьми за електронними пристроями або телевізором, пов’язане з підвищеним ризиком кардіометаболічних захворювань, таких як високий кров’яний тиск, високий рівень холестерину та резистентність до інсуліну.
Про це свідчать результати дослідження данських вчених, які проаналізували стан здоров’я понад 1 000 учасників.
Вплив екранного часу на серце: що з’ясували вчені
Аналіз понад тисячі учасників двох довгострокових когортних досліджень показав: кожна додаткова година екранного часу сильно підвищує кардіометаболічний ризик – ймовірність розвитку високого тиску та інсулінорезистентності.
За оцінками фахівців, при п’яти-шести годинах екранного часу ризик зростає вже на 40-60%.
Особливо небезпечним виявилося поєднання надмірного проведення часу перед екраном і поганого сну: коротка тривалість нічного відпочинку і пізнє засинання посилювали негативний ефект.
– У 10-річних і 18-річних близько 12% зв’язку між екранним часом і кардіометаболічним ризиком було опосередковано коротшою тривалістю сну, – йдеться в повідомленні.
Крім того, за допомогою методів машинного навчання вчені виявили в крові підлітків специфічний “метаболічний відбиток”, пов’язаний з екранною активністю. Цей біомаркер може служити раннім сигналом можливих серцево-судинних захворювань в майбутньому.
Автори дослідження наголошують: звички, що формуються в дитинстві, мають довготривалий вплив на наше здоров’я. Тому обмеження екранного часу і нормалізація режиму сну повинні стати важливою частиною профілактики з раннього віку.
Джерело: Journal of the American Heart Association