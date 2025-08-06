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Марина Мелехова, редактор стрічки
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Кабмін ухвалив нові правила реабілітації для звільнених з полону українців

повторна ВЛК для обмежено придатних
Фото: Міноборони

Уряд України затвердив нову постанову, яка суттєво посилює лікування, реабілітацію та соціальну адаптацію звільнених з російського полону українських громадян — як військових, так і цивільних.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

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Кабмін за поданням Міністерства оборони ухвалив постанову, яка передбачає кілька ключових змін:

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  • удосконалений медогляд — запроваджуються чіткіші вимоги до медичного обстеження колишніх полонених для точного визначення стану здоров’я та подальшого ефективного лікування;
  • комплексна реабілітація — лікувально-профілактичні заходи, що мають допомогти звільненим українцям повернутися до повноцінного життя;
  • розширення мережі установ — відновлення відбуватиметься не лише в медичних закладах, але й у спеціальних центрах реінтеграції Міністерства оборони, МВС, СБУ, Управління держохорони, Служби зовнішньої розвідки та інших державних структур;
  • підтримка в оформленні документів — у місцях перебування пацієнтів забезпечать оформлення внутрішніх і закордонних паспортів, що пришвидшить повернення до нормального життя.

Крім того, за словами Шмигаля, на рівні міністерства готуються зміни до відповідних наказів, які передбачають прирівнювання травм, отриманих у полоні, до бойових поранень. Це дасть змогу звільненим захисникам отримувати пільги та статус на рівні з пораненими на передовій.

— Забезпечимо кожному, хто пережив жахи російського полону, увагу та індивідуальний підхід. Цінуємо кожну людину, бережемо її життя та здоров’я, — наголосив Денис Шмигаль.

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