Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Трамп обмовився, що поїде до Росії на зустріч із Путіним
Індексація пенсій у 2025 році: коли чекати наступного підвищення
Осінні канікули 2025: коли відпочиватимуть школярі
Середня зарплата вчителя в Україні у 2025 році: скільки отримують освітяни
Ексклюзив
Спека відступить навіть з Півдня: погода в Україні на вихідні та тиждень
Марина Мелехова, редактор стрічки
2 хв.

Аптекам стане простіше відпускати наркотичні й психотропні ліки — рішення Кабміну

аптека, ліки
Фото: Getty Images

Кабінет Міністрів України спростив правила для аптек, які відпускають наркотичні та психотропні  лікарські засоби.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Нові правила для аптек: що відомо

Уряд спростив умови ліцензування для аптек, які відпускають наркотичні та психотропні  лікарські засоби за рецептом.

Зараз дивляться

Згідно з новими правилами, ці заклади зможуть зберігати препарати в звичайних приміщеннях для ліків, а не в окремих кімнатах із сейфами. Головна умова — дотримання всіх вимог безпеки.

Завдяки  змінам аптеки працюватимуть без додаткових перебудов, що зменшить  фінансові та адміністративні бар’єри.

Також буде вдосконалено порядок отримання ліцензії на обіг наркотичних засобів.

— Наше завдання — зробити так, щоб люди, які потребують сильних знеболювальних, могли отримати їх швидко й поруч із домом. Це питання не тільки зручності, а й якості життя пацієнтів, особливо тих, хто перебуває на паліативному лікуванні або має складні діагнози, — наголосив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Очікується, що кількість аптек, які відпускатимуть такі препарати, значно збільшиться. Зміни, ухвалені урядом, набудуть чинності за два місяці.

Читайте також
Аптекам дозволили виготовляти більше ліків на основі канабісу: деталі
медичний канабіс ліки МОЗ

Пов'язані теми:

аптечкаДоступні лікиМОЗ України
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь