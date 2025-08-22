У Києві провели унікальну операцію з лікування цирозу печінки: що відомо

Головне В Центрі Шалімова в Києві виконали унікальну операцію TIPS для лікування цирозу печінки.

Пацієнту імплантували стент для усунення накопичення рідини в черевній порожнині.

Через місяць після втручання пацієнт відзначив значне покращення самопочуття.

Фахівці Національного наукового центру хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова провели унікальну операцію з лікування цирозу печінки. У результаті ефективного лікування пацієнт уже за місяць відчув помітне поліпшення.

Лікування цирозу печінки: у чому суть операції

У Центрі Шалімова розповіли, що пацієнт приїхав з Одеси. Все почалося з діагнозу гепатит С, який згодом ускладнився і призвів до цирозу печінки. У результаті виник асцит – патологічне накопичення рідини в черевній порожнині.

Це ускладнення суттєво вплинуло на якість життя: об’єм живота значно збільшився, вага сягнула 118 кг, з’явилася виражена слабкість, рух став обмеженим. Величезні сечогінні дози не давали необхідного ефекту.

Після обстеження в місцевій лікарні пацієнт був направлений до Центру Шалімова для подальшого профільного лікування.

– Пацієнту виконали транс’югулярне інтрапечінкове портосистемне стентування ТІПС (TIPS) – мініінвазивне ендоваскулярне втручання. Суть процедури – імплантація спеціального стента для створення дренажу між печінковою та ворітною веною, – пояснили в центрі.

Виконується таке втручання за допомогою тонкого провідника під контролем рентгена та УЗД.

Медики зазначають, що ТІПС ефективно застосовується для підтримки пацієнтів із цирозом печінки, які потребують трансплантації.

– На контрольний візит чоловік приїхав через місяць після втручання. Завдяки професійному підходу та підтримці команди лікарів він відзначає помітне поліпшення самопочуття, – зазначили в центрі.

Джерело: ННЦХТ імені Шалімова

