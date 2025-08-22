В Україні затвердили стратегію наркополітики: як це вплине на пацієнтів
Кабінет Міністрів України затвердив державну стратегію наркополітики та план заходів на 2025–2027 роки.
Новий документ має привести обіг наркотичних засобів в Україні до європейських стандартів, що є одним із завдань на шляху до вступу в Євросоюз.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.
Стратегія державної наркополітики: що відомо
Головна мета державної політики у сфері наркотиків – зменшення вживання психоактивних речовин, протидія їх незаконному обігу та приведення українських стандартів у відповідність до міжнародних практик. Це також відповідає цілям сталого розвитку, визначеним ООН.
Стратегія, яку супроводжує операційний план на 2025-2027 роки, передбачає кілька ключових змін:
- Новий підхід до залежностей: замість каральних методів фокус буде зміщено на лікування та допомогу людям із залежностями.
- Інформаційні кампанії: проводитимуться освітні заходи в школах, університетах, на робочих місцях та в медичних закладах.
- Подолання дискримінації: боротьба зі стигматизацією людей, які мають психічні розлади або поведінкові порушення, пов’язані з вживанням наркотиків.
- Популяризація здорового способу життя: особлива увага приділятиметься дітям, підліткам, молоді, а також військовим і ветеранам.
- Спрощення доступу до ліків: змінено правила ліцензування для аптек, щоб пацієнти могли легше придбати необхідні препарати.
– Комітет разом із МОЗ працює також над збільшенням доступності пацієнтів до наркотичних лікарських засобів, які їм призначив лікар, – зазначив Радуцький.