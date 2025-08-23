Укр Рус
Вікторія Яснопольська, журналістка
3 хв.

Просто зробити видих: у США розробили швидкий тест для діагностики діабету

Головне
  • Учені Пенсільванського університету створили датчик, що визначає діабет і переддіабет за кілька хвилин.
  • Пристрій вимірює рівень ацетону, який свідчить про діабет.
  • Метод не потребує крові чи поту, дешевший та зручніший за лабораторні аналізи.
тест для діагностики діабету
Фото: Pixabay

Команда вчених Університету штату Пенсільванія розробила датчик, який дає змогу діагностувати діабет і переддіабет за кілька хвилин, використовуючи лише зразок повітря, що видихається.

Новий тест для діагностики діабету: як це працює

Раніше для діагностики часто використовували глюкозу, що міститься в крові або поті. Але цей датчик визначає рівень ацетону в повітрі, що видихається.

Хоча ацетон у повітрі, що видихається, присутній у кожної людини як побічний продукт спалювання жиру, цей показник, вищий за порогове значення приблизно 1,8 частин на мільйон, вказує на діабет.

– Для цього датчика достатньо видихнути в пакет, опустити в нього датчик і почекати кілька хвилин, щоб отримати результат, – кажуть учені.

Дослідники зазначають, що існують й інші датчики для аналізу повітря, що видихається, але вони виявляли біомаркери, які потребують лабораторного аналізу. Ацетон же можна виявити і виміряти на місці, що робить нові датчики економічними і зручними.

Вчені пояснили, що для цього методу потрібно, щоб людина дихала безпосередньо в мішок, щоб уникнути перешкод, пов’язаних з такими факторами, як повітряний потік.

Наступним кроком стане вдосконалення датчика, щоб його можна було використовувати безпосередньо під носом або прикріплювати до внутрішньої сторони маски, оскільки газ можна виявити в конденсаті повітря, що видихається.

Команда планує вивчити, як датчик для виявлення ацетону в повітрі, що видихається, може бути використаний для оптимізації заходів з охорони здоров’я.

Джерело: MedicalXpress

