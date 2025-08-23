Просто зробити видих: у США розробили швидкий тест для діагностики діабету

Головне Учені Пенсільванського університету створили датчик, що визначає діабет і переддіабет за кілька хвилин.

Пристрій вимірює рівень ацетону, який свідчить про діабет.

Метод не потребує крові чи поту, дешевший та зручніший за лабораторні аналізи.

Команда вчених Університету штату Пенсільванія розробила датчик, який дає змогу діагностувати діабет і переддіабет за кілька хвилин, використовуючи лише зразок повітря, що видихається.

Новий тест для діагностики діабету: як це працює

Раніше для діагностики часто використовували глюкозу, що міститься в крові або поті. Але цей датчик визначає рівень ацетону в повітрі, що видихається.

Хоча ацетон у повітрі, що видихається, присутній у кожної людини як побічний продукт спалювання жиру, цей показник, вищий за порогове значення приблизно 1,8 частин на мільйон, вказує на діабет.

– Для цього датчика достатньо видихнути в пакет, опустити в нього датчик і почекати кілька хвилин, щоб отримати результат, – кажуть учені.

Дослідники зазначають, що існують й інші датчики для аналізу повітря, що видихається, але вони виявляли біомаркери, які потребують лабораторного аналізу. Ацетон же можна виявити і виміряти на місці, що робить нові датчики економічними і зручними.

Вчені пояснили, що для цього методу потрібно, щоб людина дихала безпосередньо в мішок, щоб уникнути перешкод, пов’язаних з такими факторами, як повітряний потік.

Наступним кроком стане вдосконалення датчика, щоб його можна було використовувати безпосередньо під носом або прикріплювати до внутрішньої сторони маски, оскільки газ можна виявити в конденсаті повітря, що видихається.

Команда планує вивчити, як датчик для виявлення ацетону в повітрі, що видихається, може бути використаний для оптимізації заходів з охорони здоров’я.

Джерело : MedicalXpress

