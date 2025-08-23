Учені назвали доступний усім овоч, який захищає від раку товстої кишки

Головне Вченими було проаналізовано 17 досліджень.

Захисний ефект проти раку надають біоактивні ізотіоціанати в цьому овочі.

Науковці також з'ясували, яка кількість цього овоча на день оптимальна для ефекту захисту.

Команда вчених із Китаю в результаті нещодавнього системного аналізу 17 досліджень показала, що у людей, які вживали більше хрестоцвітних овочів, зокрема броколі, білокачанну, цвітну або брюссельську капусту, ризик розвитку раку товстої кишки був на 20% нижчим.

Захист проти раку товстої кишки: як “працює” овоч

Вчені проаналізували дані більш ніж 17 досліджень, у яких взяли участь 639 539 осіб, включно з 97 595 випадками раку товстої кишки.

Крім того, що хрестоцвіті овочі багаті корисними фітохімічними речовинами, включно з флавоноїдами, клітковиною, вітаміном С і каротиноїдами, вони також багаті глюкозинолатами.

Під час жування ці сполуки розпадаються на біоактивні ізотіоціанати, зокрема, на сульфорафан (SFN) – молекулу, відповідальну не тільки за сильний, характерний запах цих овочів, а й за їхню захисну, хіміопрофілактичну дію.

Ізотіоціанати проявляють свою протиракову захисну роль за допомогою безлічі механізмів. Зокрема, вони можуть блокувати ферменти, що активують канцерогени, запускати загибель клітин у злоякісних пухлинах.

Вчені проаналізували дані, щоби вивчити залежність між дозою і реакцією і визначити, чи відповідає вище споживання овочів більшому зниженню ризику. І, якщо так, то за яких конкретних кількостей цей ефект стає значущим.

Вони виявили, що золота середина, за якої захисний ефект від вживання овочів починав проявлятися, становила приблизно на 20 г на день.

Найбільше зниження ризику спостерігалося за вживання від 20 до 40 г. Але істотного поліпшення за умови вживання понад 40 г на день не спостерігалося.

