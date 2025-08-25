Укр Рус
Вікторія Яснопольська, журналістка
3 хв.

Вчені з’ясували, що деякі побутові хімікати збільшують ризик викиднів

Головне
  • Дослідження у Китаї показало: високий рівень ПФА у крові пов'язаний із повторними викиднями.
  • ПФА накопичуються в організмі та довкіллі й пов'язані з серйозними хворобами.
  • ПФА можуть впливати на гормони щитоподібної залози.
хімія і ризик викиднів
Фото: Pixabay

Вплив деяких токсичних “вічних хімікатів” ПФА може збільшити ризик множинних викиднів. Це показало дослідження, в якому взяли участь близько 200 жінок в Китаї.

Побутова хімія і ризик викиднів: який взаємозв’язок

Під час дослідження з’ясувалося, що у тих жінок, у кого було як мінімум два викидні або незрозумілі повторні мимовільні аборти, в крові спостерігався більш високий рівень декількох видів ПФА.

Перфторалканові (ПФА) речовини – це клас, що налічує близько 16 тис. хімічних речовин, які зазвичай використовуються для виробництва виробів, стійких до води, плям і нагрівання.

Їх називають “вічними хімікатами”, оскільки вони не розкладаються природним чином і накопичуються в організмі людини і навколишньому середовищі. Ці хімікати пов’язані з раком, захворюваннями нирок, печінки, імунними порушеннями та іншими серйозними проблемами зі здоров’ям.

Крім того, деякі сполуки ПФА пов’язані з проблемами розвитку, такими як вроджені вади та низька маса тіла при народженні. Вважається, що у чоловіків ці хімічні речовини знижують якість сперми та викликають зміни в ДНК, які можуть вплинути на здоров’я потомства в майбутньому.

За даними Американського коледжу акушерів і гінекологів, у близько 5% жінок трапляються повторні викидні, і у половини з них немає ніяких пояснень.

Автори наукової роботи пишуть, що біологічний механізм, за допомогою якого ПФА можуть викликати викидні, неясний, але вони припускають, що це пов’язано з порушенням нормального метаболізму гормонів щитовидної залози та іншими гормональними впливами.

Вчені відзначають, що необхідні подальші дослідження на більшій когорті для підтвердження їх результатів.

Джерело: The Guardian

