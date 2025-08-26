Укр Рус
Марина Мелехова, редактор стрічки
2 хв.

Виявляє рак яєчників на ранній стадії: розроблено новий аналіз крові

універсальна група крові
Фото: Getty Images

Британські та американські дослідники розробили аналіз крові, який виявляє рак яєчників на ранніх стадіях.

Аналіз крові виявляє онкомаркери

Новий тест виявляє у крові специфічні біомаркери — комбінацію ліпідів та білків, що виділяють пухлинні клітини. Завдяки цьому діагностувати та розпочати лікування онкохвороби можна на початковій стадії.

За словами розробників, цей метод набагато точніший за сучасні інструменти, адже використовує штучний інтелект, здатнний обробляти та аналізувати великі обсяги інформації.

— Використовуючи машинне навчання для поєднання кількох типів біомаркерів, ми розробили діагностичний інструмент, який виявляє усі підтипи і стадії раку яєчників на молекулярному рівні, — зазначає Абігейл МакЕлхінні.

Результати дослідження, опубліковані в журналі Cancer Research Communications, були досить переконливими: тест визначав онкохворобу з точністю понад 90%.

Фахівці зазначають, що рак яєчників у жінок доволі часто діагностують надто пізно, адже його симптоми (здуття живота, біль у тазу, часте сечовипускання) не завжди є виразними.

Новий аналіз може не лише підвищити якість діагностики та лікування жінок із раком яєчників, а й суттєво покращити виживаність пацієнток.

Щоб перевірити ефективність тесту на практиці, вчені вже готуються до  клінічних випробувань.

Джерело: The Guardian

