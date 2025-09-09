Діти з ожирінням у кілька разів частіше страждають на високий кров’яний тиск, ніж їхні однолітки з нормальною вагою.

Про це свідчать результати нового дослідження американських медиків, представлені цьогоріч на науково-практичній сесії з гіпертонії (HYP 2025).

Дитяче ожиріння підвищує ризик гіпертонії

У дослідженні взяли участь 920 дітей віком від 3 до 18 років, 70% з них були підлітками.

Зараз дивляться

Ступінь ожиріння визначали за індексом маси тіла (ІМТ). 17 мали недостатню вагу, 414 – нормальну, 156 – надмірну, 268 – ожиріння, а ще 65 – тяжке ожиріння.

Саме в останніх двох групах ризик підвищеного тиску зростав у 2-4 рази частіше. Водночас учасники з надмірною вагою, але без ожиріння не страждали на гіпертонію.

— Мене здивувало, що просто надмірна вага без ожиріння не показала суттєвого впливу на тиск. Схоже, існує певний поріг, після якого ризик різко зростає, — зазначив провідний автор дослідження Патрік Фагерті. Фахівці наголошують, що дитяча гіпертонія загрожує подальшим розвитком хвороб серця та судин. — Ці дані ще раз доводять, що боротьба з ожирінням дітей має бути одним із ключових пріоритетів охорони здоров’я. Адже від цього залежить не лише дитяче, а й доросле життя, — заявив лікар клініки Neighborcare Health Тім Джус. Наразі для визначення ожиріння створено генетичний тест. Однак науковці планують проводити інші дослідження, щоби визначити, які саме фактори, окрім індексу маси тіла, впливають на розвиток гіпертонії у дітей.

Джерело: Medscape

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.