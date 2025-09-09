Марина Мелехова, редактор стрічки
3 хв.
Діти з ожирінням у рази частіше страждають на гіпертонію — вчені
Діти з ожирінням у кілька разів частіше страждають на високий кров’яний тиск, ніж їхні однолітки з нормальною вагою.
Про це свідчать результати нового дослідження американських медиків, представлені цьогоріч на науково-практичній сесії з гіпертонії (HYP 2025).
Дитяче ожиріння підвищує ризик гіпертонії
У дослідженні взяли участь 920 дітей віком від 3 до 18 років, 70% з них були підлітками.
Ступінь ожиріння визначали за індексом маси тіла (ІМТ). 17 мали недостатню вагу, 414 – нормальну, 156 – надмірну, 268 – ожиріння, а ще 65 – тяжке ожиріння.
Саме в останніх двох групах ризик підвищеного тиску зростав у 2-4 рази частіше. Водночас учасники з надмірною вагою, але без ожиріння не страждали на гіпертонію.
Джерело: Medscape
