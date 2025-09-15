У Китаї розробили клей, здатний відновлювати кістки навіть після найскладніших переломів менш ніж за три хвилини.

Натхненний природою: що відомо про кістковий клей

Група китайських дослідників розробила новий інноваційний продукт – кістковий клей Bone 02, що відновлює складні переломи за лічені хвилини.

На відміну від традиційних методів лікування, які потребують хірургічного втручання зі встановленням металевих пластин і гвинтів, клей забезпечує точну фіксацію кісткових уламків за 2–3 хвилини.

Зараз дивляться

Лабораторні випробування показали, що Bone-02 має високу міцність, витримує стискання та зсув, а головне — під час загоєння поступово розсмоктується організмом.

Цікаво, що ідея створити клей з подібними властивостями з’явилася несподівано, медиків надихнули … устриці. Точніше їхня здатність триматися у вологому середовищі.

Фахівці зазначають, що новинка може значно зменшити ризик післяопераційних ускладнень та значно скоротити час відновлення.

Джерело: Global Times

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.