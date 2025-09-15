Ін’єкція замість операції: у Китаї розробили клей для кісток
У Китаї розробили клей, здатний відновлювати кістки навіть після найскладніших переломів менш ніж за три хвилини.
Натхненний природою: що відомо про кістковий клей
Група китайських дослідників розробила новий інноваційний продукт – кістковий клей Bone 02, що відновлює складні переломи за лічені хвилини.
На відміну від традиційних методів лікування, які потребують хірургічного втручання зі встановленням металевих пластин і гвинтів, клей забезпечує точну фіксацію кісткових уламків за 2–3 хвилини.
Лабораторні випробування показали, що Bone-02 має високу міцність, витримує стискання та зсув, а головне — під час загоєння поступово розсмоктується організмом.
Цікаво, що ідея створити клей з подібними властивостями з’явилася несподівано, медиків надихнули … устриці. Точніше їхня здатність триматися у вологому середовищі.
Фахівці зазначають, що новинка може значно зменшити ризик післяопераційних ускладнень та значно скоротити час відновлення.
Джерело: Global Times