Добавки з екстрактом какао, багаті на флаваноли, здатні знизити рівень запалення та зменшити ризик серцево-судинних хвороб.

Такого висновку дійшли американські науковці, які провели масштабне клінічне дослідження COSMOS.

Результати були опубліковані в журналі Age and Ageing.

Зараз дивляться

Екстракт какао знижує запалення та захищає серце: що відомо про дослідження

З віком стінки кровоносних судин втрачають еластичність, що призводить до їхнього звуження та підвищення артеріального тиску.

Тому науковці лікарні Brigham and Women’s Hospital провели дослідження COSMOS, в якому взяли участь 21 442 дорослих людей віком понад 60 років.

— Ми хотіли з’ясувати, як какао впливає на серцево-судинну діяльність та процеси запалення, пов’язані зі старінням — зазначив автор дослідження професор Говард Сессо.

Виявилося, що екстракт какао знижує запальні біомаркери щонайменше на 8% завдяки флаванолам — малим біоактивним сполукам, які містяться не лише в какао-бобах, а й у ягодах, винограді, чаї та інших рослинних продуктах.

Також було встановлено, що добавки екстракту какао знижують ризик смерті від серцево-судинних захворювань на 27%.

Ба більше, какао допомагає нейтралізувати вільні радикали, які пошкоджують судини, покращує кровообіг і навіть підвищує рівень інтерферону, який діє на кшталт сигнальних молекул, що запускають захисні механізми імунної системи.

— Цікаво, що ми також спостерігали збільшення рівня інтерферону-γ, імуноасоційованого цитокіну, і це відкриває нову тему для майбутніх досліджень, — зауважують вчені.

Таким чином, регулярне споживання какао може бути корисним для підтримки здоров’я судин, особливо літнім людям.

Джерело: Neurоscience

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.