За минулий тиждень, з 15 по 21 вересня, в Україні зареєстровано 11 883 нових випадки Covid-19. Це на 20,4% менше, ніж тижнем раніше, з 8 по 14 вересня.

Про це повідомили в Центрі громадського здоров’я МОЗ України.

Статистика Covid-19 в Україні у вересні 2025 року: що відомо

Як розповіли в ЦГЗ, минулого тижня було зареєстровано 19 летальних випадків серед осіб з позитивним результатом на SARS-CoV-2.

У Центрі зазначили, що в порівнянні з епідситуацією за 2024 рік, за вісім тижнів 2025 року, з 21 липня по 21 вересня, коли фіксувалися найвищі рівні захворюваності на Covid-19, зареєстровано в 1,25 рази менше випадків, ніж за аналогічний період минулого року: 65 028 проти 81 048 випадків відповідно.

Водночас, в Україні станом на 22 вересня за результатами секвенування позитивних клінічних зразків підтверджено чотири випадки інфікування субваріантом Nimbus і 326 – Stratus.

– Нагадуємо, що поки немає ознак того, що вони викликають більш важкий перебіг хвороби, ніж інші субваріанти, – зазначають у відомстві.

У ЦГС додають, що вакцинація залишається ефективним способом захиститися від будь-якого варіанту Covid-19. В Україні вона безоплатна.

Більшості людей, які досі не вакцинувалися від Covid-19, достатньо отримати одне щеплення.

Додаткові щеплення (раз на 6-12 місяців) рекомендовані людям з ризиком важкого перебігу Covid-19.

Як повідомлялося, за минулий тиждень у Києві медики зафіксували зниження захворюваності на Covid-19 майже на 18% порівняно з позаминулим тижнем.

