За результатами комплексних перевірок СБУ затримала керівника та двох членів одеської обласної експертної команди з оцінки повсякденного функціонування (колишня МСЕК), які торгували фіктивними медичними довідками.

В одеській МСЕК заробляли на ухилянтах: що відомо

Як повідомили в СБУ, за $3 тис. співробітники МСЕК оформляли для ухильників безпідставні висновки про нібито наявність важких захворювань з подальшим встановленням групи інвалідності.

– Для виготовлення підроблених медичних документів організатор махінації залучив членів експертної команди – головуючого лікаря-кардіолога і медичного реєстратора, – йдеться в повідомленні.

Задокументовано, що таким чином медики отримали замовлення від не менше пів сотні клієнтів, які сподівалися уникнути призову або звільнитися зі служби.

Співробітники СБУ затримали всіх трьох фігурантів, коли їм передавали чергові хабарі за фейкові медичні висновки.

Під час обшуків у затриманих виявлено чорнові записи, особисті справи призовників і смартфони з доказами незаконної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

