У Черкасах 28-річний лікар-анестезіолог отримав підозру через передозування ліків під час планового хірургічного втручання. Професійна недбалість медика спричинила смерть семирічного хлопчика.

Про це повідомляє Національна поліція Черкаської області.

Смерть після операції: що відомо про трагедію у Черкасах

За даними правоохоронців, трагедія сталася внаслідок планового хірургічного втручання, яке провели 12 листопада 2024 року.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 28-річний лікар порушив інструкції щодо дозування анестезії під час операції. У результаті у ніч на 13 листопада дитина померла в лікарні.

Слідчі Черкаського райуправління поліції за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури повідомили лікарю про підозру за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України — неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки.

Наразі для медика обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Досудове розслідування триває.

