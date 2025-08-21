В Україні понад 40% дітей мають ознаки потенційного ПТСР через війну – Зеленська

44% українських дітей мають ознаки посттравматичного стресового розладу (ПТСР).

Про це повідомила Олена Зеленська під час педагогічної конференції “Серпнева-2025: освіта для мінливого світу”.

Як впливає війна в Україні на стан дітей: статистика

Ситуація з психічним здоров’ям дітей в Україні є дуже тривожною. В умовах війни масовані обстріли з потужними вибухами, життя на окупованих територіях та інші події здатні викликати у дітей емоційну травму.

За даними дослідження Індекс майбутнього, 44% маленьких українців мають ознаки ПТСР.

— Як показує дослідження, на жаль в Україні 44% дітей мають ознаки потенційного ПТСР, – наголосила перша леді.

Чимало з них стикаються з труднощами в концентрації, легко засмучуються, вступають у конфлікти з однолітками, відчувають самотність і мають проблеми зі сном.

Ця проблема суттєво впливає на емоційний стан, соціальну адаптацію та навчання, що вимагає негайної уваги з боку батьків та освітніх закладів.

Перша леді нагадала, що саме завдяки Всеукраїнській програмі ментального здоров’я “Ти як?” ці складні питання можна вирішити.

На сьогодні близько 190 центрів по всій України забезпечують якісну та доступну психіатричну й психологічну допомогу.

Серед найпоширеніших звернень: розлади, що впливають на сприйняття реальності, змішані тривожно-депресивні розлади, розлади аутичного спектра у дітей, ПТСР, нервозність.

Зеленська наголосила, що лише спільними зусиллями батьків, медиків та освітян можна навчити дітей їх долати травми війни, справлятися зі стресом і відновлювати відчуття безпеки.

Нагадаємо, що з 1 липня дітей з психічними розладами госпіталізуватимуть виключно до багатопрофільних дитячих лікарень.

