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Tinder запускає функцію подвійних побачень – для пошуку пари з друзями

Tinder – подвійні побачення
Фото: Pexels

Застосунок для знайомств Tinder запускає нову функцію Double Date для організації подвійних побачень. Тепер можна взяти із собою за компанію друга чи подругу, підшукавши йому або їй пару.

Подвійні побачення у Tinder – що відомо

Наразі функція доступна користувачам у США, але вже в липні її планують зробити глобальною. Вона з’явиться у вигляді нової іконки Double Date у правому верхньому куті застосунку.

Натиснувши на неї, користувач може запросити до трьох друзів, щоб сформувати пари. Після цього кожна пара зможе слідкувати за іншими у стрічці, де профілі відображаються поруч із фото та описом.

Зараз дивляться

Щоби з’явився метч, достатньо, щоб по одній людині з кожної пари свайпнули вправо — тоді додаток автоматично створює чат на чотирьох. Таким чином, люди можуть домовлятися про подвійне побачення разом із другом або подругою.

Функцію створили не лише для розваги, а й для зменшення стресу від побачень. Про це розповіла директорка з маркетингу продуктів Tinder Клео Лонг.

– Це соціальний досвід у першу чергу. Ми помічаємо, що покоління Z (народжені у період 1993-201о років – Ред) часто відчуває тиск під час знайомств, тому хочемо зробити цей процес легшим, веселішим і залучити друзів, які допомагають почуватися комфортніше, – пояснила Лонг.

Функція Double Date дозволить Tinder конкурувати з застосунками, які спеціалізуються саме на групових побаченнях — наприклад, Doubble чи Fourplay. Також вона розвиває напрямок “соціального дейтінгу”, який Tinder активно просуває останні роки: користувачі вже можуть ділитися інформацією про свої побачення з близькими чи навіть давати їм змогу обирати пари.

Що таке Tinder

Tinder – це безплатний додаток для знайомств, де люди можуть переглядати профілі інших користувачів і відмічати тих, хто їм сподобався. Якщо двоє користувачів “свайпнули вправо” (тобто обрали одне одного), відбувається метч, і вони можуть почати спілкування в чаті.

Застосунок працює за геолокацією – показує людей поруч. Він вважається одним із найпопулярніших сервісів для знайомств у світі, особливо серед молоді.

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Джерело: The Verge

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