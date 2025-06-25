Після рекордного штрафу: Apple погодилась послабити контроль над App Store у Європі

Компанія Apple готується внести зміни до роботи свого магазину застосунків App Store, щоб уникнути нових штрафів від антимонопольних регуляторів Європейського Союзу.

Це стало відповіддю на рекордний штраф у розмірі €500 млн, який Apple отримала у квітні цього року.

Зміни в App Store – що відомо

За інформацією обізнаних джерел, Apple планує спростити життя стороннім розробникам і дозволити їм залишати посилання на свої сайти, щоб користувачі могли купувати застосунки та оформлювати підписки напряму. Наразі компанія обмежує такі переходи та стягує комісію з усіх транзакцій, що відбуваються всередині App Store.

Зараз дивляться

Нові пропозиції Apple мають бути подані до Єврокомісії до 26 червня. Якщо компанія цього не зробить, регулятори в Брюсселі будуть готові офіційно звинуватити її в повторному порушенні правил.

Що передувало рішенню Apple

У квітні Apple та компанія Meta були визнані порушниками нових європейських правил – так званого закону про цифрові ринки. Він зобов’язує великі IT-компанії поводитися чесно і не зловживати своєю домінантною позицією. Meta отримала окремий штраф у €200 мільйонів за нову модель підписки “з оплатою або згодою на рекламу”.

В Apple тоді різко розкритикували рішення ЄС, звинувативши регуляторів у дискримінації та “примусі віддавати свої технології безплатно”. Компанія навіть вирішила подати апеляцію, оскаржуючи штраф у суді в Люксембурзі.

Останні роки ЄС активно тисне на великі технологічні компанії, змушуючи їх відкривати платформи, чесно конкурувати та поважати права споживачів.

Раніше Alphabet (власник Google) вже отримала штрафи на понад $8 млрд. Apple також наказали виплатити Ірландії €13 млрд несплачених податків. Інші компанії, як-от Amazon, Microsoft і Google, теж перебувають під слідством або вже були змушені змінити свою політику.

Джерело : Bloomberg

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