Roblox перетворює підлітків на мільйонерів: як це працює

Платформа Roblox, що починалася як інструмент для аматорського геймдеву, нині перетворюється на повноцінний ринок із семизначними угодами.

Молоді розробники, часто ще підлітки, створюють популярні ігри і продають їх за мільйони доларів.

Як молодь заробляє на Roblox

У Roblox кажуть, що 10 найуспішніших розробників заробили по $36 млн за рік до березня 2025-го. Загалом виплати авторам можуть уперше перевищити $1 млрд.

Зараз дивляться

Це стало можливим після оновлення правил у грудні, яке офіційно дозволило передання прав на ігри. До цього Roblox не підтримував продаж контенту між користувачами.

Угоди найчастіше укладають через Discord, зазначає адвокат Коннор Річардс, який супроводжував понад десяток таких трансакцій. За його словами, деякі неповнолітні розробники отримують сотні тисяч доларів. Юрист Адам Старр додає, що лише за останній рік супроводжував близько 20 продажів.

Один із найактивніших покупців Voldex починав із придбання Driving Empire та Ultimate Football – обидві угоди коштували компанії семизначні суми. Після співпраці з NFL гру перейменували на NFL Universe Football, що допомогло значно розширити аудиторію.

Проте успіх у Roblox — непередбачуваний. Популярність гри може впасти миттєво, коли зʼявиться клон із новим функціоналом. Тож деякі розробники воліють продати свій продукт за еквівалент одного-двох місяців прибутку, не чекаючи спаду інтересу.

Найуспішніші угоди молодих розробників

Одним із прикладів можна назвати 19-річного автора гри Blue Lock: Rivals, створеної за мотивами аніме про футбол. Разом із командою однодумців він розробив гру лише за три місяці.

Після релізу вона зібрала понад мільйон одночасних гравців і приносила Roblox Corp. $5 млн на місяць. У березні гру викупила компанія Do Big Studios більш ніж за $3 млн. Ім’я автора не розкривається.

Це не поодинокий випадок. За словами аналітика Девіда Тейлора у червні 7 із 15 найприбутковіших ігор на Roblox були куплені у початкових розробників.

За останні місяці Do Big активно скуповує хіти. Зокрема, у травні компанія придбала частку в найпопулярнішій грі Grow a Garden, яка в червні залучила понад 21 мільйон одночасних гравців – більше, ніж Fortnite.

Ще одну гучну угоду уклали в лютому. Тоді анонімний розробник продав гру Brookhaven RP компанії Voldex. За словами її CEO Алекса Сінгера, сума перевищила навіть купівлю Welcome to Bloxburg у 2022 році, яку оцінювали в $100 млн.

Джерело : Bloomberg

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