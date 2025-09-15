9 вересня Apple представила нову серію смартфонів — iPhone 17, iPhone 17 Pro та ультратонкий iPhone 17 Air.

Чи впадуть ціни на 16 iPhone після виходу 17, читайте в нашому матеріалі.

Характеристики і ціни на iPhone 17

Базова модель iPhone 17 отримала дисплей 120 Гц, процесор A19, Always-On екран, покращену батарею, 48-МП камеру та нове скло Ceramic Shield 2.

Зараз дивляться

iPhone 17 Air став найтоншим смартфоном компанії (5,6 мм), отримав титановий корпус, дисплей 6,5 дюйма з яскравістю 3000 ніт і подвійну камеру Fusion.

Моделі Pro та Pro Max оснащені процесором A19 Pro, новою системою охолодження і професійними функціями для фото та відео. Pro Max має рекордну автономність — до 39 годин відео.

Ціни:

iPhone 17 — від $799

iPhone 17 Air — від $999

iPhone 17 Pro — $1 099

iPhone 17 Pro Max — $1 199

Попередні замовлення стартували у п’ятницю 12 вересня, у продажу смартфони з’являться 19 вересня.

Що буде з цінами на iPhone 16 після виходу iPhone 17

Вартість актуальних моделей iPhone може знизитися приблизно на 30% вже найближчим часом. Таку думку висловив британський спеціаліст з ринку вживаної техніки Сем Вілсон. Причина прогнозованого здешевшання – це вихід нової лінійки смартфонів Apple.

У коментарі для видання The Sun керівник компанії Gadget GoGo наголосив, що вересень принесе різке падіння цін на вторинному ринку. Тому власникам iPhone, які планують продати свої пристрої, він радить не зволікати та робити це якнайшвидше.

Коли на ринку з’являється нове покоління, старі моделі буквально заповнюють продажі, і їхня ціна різко йде вниз. За його словами, навіть ті смартфони, які випущені лише кілька років тому, одразу втрачають у вартості.

На скільки впадуть ціни на iPhone 16 після виходу iPhone 17

Найбільше подешевшають флагманські версії — топові моделі iPhone Pro та Pro Max. Деякі з них можуть втратити у ціні до $400 всього за кілька днів після презентації нових гаджетів.

На скільки зменшиться вартість iPhone 16 в Україні після виходу iPhone 17

9 вересня, одразу після презентації iPhone 17, Apple зняла з продажу моделі iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max. Така практика є звичною для компанії, адже з виходом нових Pro-версій попереднє покоління зазвичай зникає з офіційного асортименту.

Наразі вартість iPhone 16 з 128 ГБ пам’яті в українських магазинах коливається від 32 499 грн до 39 999 грн. Хоча в світі продаж iPhone 17 офіційно стартує 19 вересня, в Україні більшість магазинів уже приймають попередні замовлення, а в продажу новинка з’явиться 26 вересня. Найдешевша модель iPhone 17 за попереднім замовленням коштує від 46 200 грн, тобто на понад 10 000 грн дорожче за iPhone 16.

Економіст, керівник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що ціни на електроніку та смартфони в Україні відрізняються від вартості, яку озвучили на американському ринку.

На ціну, за його словами, перш за все впливають курс валют, логістика, попит на нові моделі, а також політика Apple щодо офіційних цін у Європі. Якщо після появи нових iPhone 17 у продажу вони користуватимуться великою популярністю, вартість попередніх моделей, звісно, впаде.

Експерт додав, що в Україну iPhone їдуть напряму з Китаю чи Тайваню, а не з США.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.