З мене досить: засновник Вікіпедії пішов з інтервʼю після першого запитання
- Відео стало найкоротшим інтерв’ю в історії шоу Jung & Naiv.
- ТІло Юнг відомий стилем наївних запитань, що спантеличують гостей.
- Що саме так роздратувало Джиммі Вейлза у питанні, що він завершив розмову.
Засновник Вікіпедії Джиммі Вейлз покинув інтерв’ю всього через 48 секунд після його початку.
Причиною стало запитання журналіста Тіло Юнга про те, чи є він засновником чи співзасновником Вікіпедії.
Джиммі Вейлз різко завершив інтерв’ю
Під час запису інтерв’ю для німецького шоу Jung & Naiv Вейлз представився як “засновник Вікіпедії”. У відповідь Юнг одразу перепитав, чи коректно називати його саме так.
Це помітно роздратувало гостя, який заявив, що запитання “не має жодного значення” і він уже неодноразово відповідав на нього.
У перших репліках Вейлз назвав уточнення журналіста “найтупішим питанням”, наголосивши, що йому байдуже, як саме його називають.
Юнг намагався з’ясувати, чи існує будь-яка суперечка щодо участі Вейлза й Ларрі Сенгера у створенні Вікіпедії, але почув відповідь, що “ніяких суперечок немає”.
Коли журналіст повторив питання ще раз, Вейлз завершив розмову.
– Я відповів на це вже чотири рази. З мене досить. Дякую, – сказав він, узяв телефон зі столу та вийшов зі студії.
Тіло Юнг, який залишився сам перед камерою, зазначив, що це було найкоротше інтерв’ю в історії його програми. До слова, шоу Jung & Naiv відоме стилем навмисно простих або наївних запитань, які часто збивають гостей із пантелику.
У 2015 році Юнг пояснював, що створює образ “непідготовленого журналіста”, щоб отримати від співрозмовників більш щирі реакції.
Передісторія питання про статус засновника Вікіпедії
Джиммі Вейлз і Ларрі Сенгер створили Вікіпедію у 2001 році. Їхній попередній проєкт Nupedia не розвинувся, тому вони перейшли до моделі відкритої онлайн-енциклопедії.
Сенгер покинув команду через рік і відтоді регулярно критикує Вікіпедію, заявляючи, що вона втратила стандарти та має політичний ухил.
Раніше він казав платформа, що змінилася після його відходу, а The Washington Post зазначало, що Сенгера могли фактично усунути ще на початку роботи.
Сам Вейлз залишається публічним обличчям проєкту й почесним головою Wikimedia Foundation. Він визнає, що у Вікіпедії є недоліки, але наголошує на її прозорості.
Фото: скриншот з проєкту Jung & Naiv