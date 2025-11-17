Засновник Вікіпедії Джиммі Вейлз покинув інтерв’ю всього через 48 секунд після його початку.

Причиною стало запитання журналіста Тіло Юнга про те, чи є він засновником чи співзасновником Вікіпедії.

Джиммі Вейлз різко завершив інтерв’ю

Під час запису інтерв’ю для німецького шоу Jung & Naiv Вейлз представився як “засновник Вікіпедії”. У відповідь Юнг одразу перепитав, чи коректно називати його саме так.

Це помітно роздратувало гостя, який заявив, що запитання “не має жодного значення” і він уже неодноразово відповідав на нього.

У перших репліках Вейлз назвав уточнення журналіста “найтупішим питанням”, наголосивши, що йому байдуже, як саме його називають.

Юнг намагався з’ясувати, чи існує будь-яка суперечка щодо участі Вейлза й Ларрі Сенгера у створенні Вікіпедії, але почув відповідь, що “ніяких суперечок немає”.

Коли журналіст повторив питання ще раз, Вейлз завершив розмову.

– Я відповів на це вже чотири рази. З мене досить. Дякую, – сказав він, узяв телефон зі столу та вийшов зі студії.

Тіло Юнг, який залишився сам перед камерою, зазначив, що це було найкоротше інтерв’ю в історії його програми. До слова, шоу Jung & Naiv відоме стилем навмисно простих або наївних запитань, які часто збивають гостей із пантелику.

У 2015 році Юнг пояснював, що створює образ “непідготовленого журналіста”, щоб отримати від співрозмовників більш щирі реакції.

Передісторія питання про статус засновника Вікіпедії

Джиммі Вейлз і Ларрі Сенгер створили Вікіпедію у 2001 році. Їхній попередній проєкт Nupedia не розвинувся, тому вони перейшли до моделі відкритої онлайн-енциклопедії.

Сенгер покинув команду через рік і відтоді регулярно критикує Вікіпедію, заявляючи, що вона втратила стандарти та має політичний ухил.

Раніше він казав платформа, що змінилася після його відходу, а The Washington Post зазначало, що Сенгера могли фактично усунути ще на початку роботи.

Сам Вейлз залишається публічним обличчям проєкту й почесним головою Wikimedia Foundation. Він визнає, що у Вікіпедії є недоліки, але наголошує на її прозорості.

Фото: скриншот з проєкту Jung & Naiv

Джерело : Daily Mail

