TikTok запускає одразу кілька нових функцій перед зимовими святами.

Платформа хоче зробити спільний перегляд і планування ще простішим – від пошуку рецептів для святкової вечері до натхнення для подорожей чи хобі.

Компанія оголосила про запуск спільних колецій, рекомендацій у стрічці та святкових листівок.

Спільні колекції – можливості

Раніше користувачі TikTok мали лише особисті колекції, тепер можна зберігати відео у спільний список, перейменовувати його та додавати контент, який надихає або допомагає в плануванні.

Наприклад, якщо користувач знаходить відео з ідеєю подарункового пакування й надсилає його другу, обидва можуть одразу додати ролик у спільну добірку й повернутися до нього будь-якої миті.

Створити таку колекцію можуть лише взаємні фоловери. Добірки можна залишити приватними або зробити доступними для спільноти TikTok. Функція Shared Collections доступна глобально для користувачів від 16 років.

Спільна стрічка рекомендацій – як це працює

Ще одна новинка – персональна добірка відео просто в чаті. Shared Feed формує 15 роликів на день, які можуть сподобатися обом співрозмовникам.

Алгоритм враховує перегляди, лайки та інші взаємодії користувачів. У чаті можна обговорювати відео, ділитися реакціями та переглядати спільну статистику — зокрема те, що сподобалося обом.

Запрошення до Shared Feed можна прийняти або відхилити. Вийти зі спільної стрічки також можна в будь-який момент. Глобальний запуск очікується в найближчі місяці.

Святкові листівки від TikTok

Перед святами TikTok випускає анімовані Greeting Cards, які можна надіслати в особистих повідомленнях.

Користувач обирає картку, пише текст привітання, а отримувач бачить його у святковому оформленні. Функція стане доступною наприкінці місяця.

Усі нові інструменти працюватимуть відповідно до правил спільноти TikTok та будуть доступні лише в приватних повідомленнях, що закриті підліткам до 16 років. Компанія також нагадує, що батьки можуть керувати налаштуваннями облікових записів своїх дітей.

