Шанувальники Apple вже рахують дні до вересневої презентації нових iPhone. Вже кілька років поспіль компанія представляє свої нові моделі саме у вересні. Проте цього року можливі деякі зміни у графіку презентації та датах виходу окремих смартфонів.

Коли вийде iPhone 18 та що відомо про його характеристики, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

iPhone 18: коли вийде

Нові деталі щодо виходу iPhone 18 з’явилися після фінансової конференції Pegatron, яка відбулася 12 серпня 2026 року. Тайванський виробник підтвердив, що цього року графік поставок смартфонів для його клієнтів зміниться.

Зараз дивляться

Журналісти Economic Daily News повідомили, що iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max мають вийти у вересні 2026 року, як і передбачалося раніше. А ось стандартний iPhone 18 очікується лише у першому кварталі 2027 року.

Apple може вперше розділити запуск основних моделей однієї лінійки на два етапи: спочатку представити дорожчі Pro-версії, а базову модель випустити через кілька місяців.

У Pegatron пояснили, що зміна графіка пов’язана насамперед із дефіцитом пам’яті та чипів. На ринку виникли проблеми як із виробництвом напівпровідників, так і з окремими комплектуючими. Через це виробники не можуть отримати достатню кількість необхідних компонентів для одночасного запуску всіх моделей.

Додатковий тиск створює стрімке зростання ринку ШІ-серверів. Він забирає значну частину передових виробничих потужностей та пам’яті, тому виробникам споживчої електроніки доводиться конкурувати за дефіцитні комплектуючі.

Саме тому, за словами Pegatron, виробники змушені розставляти пріоритети. Дефіцитні компоненти насамперед спрямовують на дорожчі Pro-моделі, які дають більший прибуток.

При цьому в компанії зауважили, що попит на смартфони не зник. Йдеться про те, що виробництво не встигає за попитом, тому звичний пік поставок може просто зміститися на пізніший період.

Коли чекати на iPhone 18

Отже, якщо прогноз Pegatron справдиться, то у вересні 2026 року Apple представить iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. Стандартний iPhone 18 доведеться чекати довше, адже його запуск очікується у першому кварталі 2027 року, тобто орієнтовно у січні-березні.

Проте Apple не оголошувала про зміну графіка. Наразі йдеться про інформацію, озвучену її виробничим партнером під час фінансової конференції.

Pegatron прогнозує, що дефіцит пам’яті може зберігатися досить довго. За оцінкою компанії, для збільшення виробничих потужностей знадобиться приблизно 1,5-2 роки, а ситуація на ринку пам’яті може почати вирівнюватися лише у 2028 році.

Як буде виглядати iPhone 18

Що стосується дизайну та яким буде Айфон 18, то за попередніми даними смартфон може отримати кілька помітних змін. Очікується подальше зменшення Dynamic Island, а в Pro-версіях може з’явитися камера зі змінною діафрагмою.

Також для iPhone 18 Pro прогнозують новий процесор A20 Pro, який має стати наступним поколінням фірмових чипів Apple.

Скільки буде коштувати iPhone 18

Окреме питання — ціна майбутніх смартфонів. Через дефіцит пам’яті та чипів виробничі витрати зростають, тому Pro-моделі можуть стати дорожчими.

Pegatron під час фінансової конференції наголосила, що рішення про кінцеву ціну ухвалює Apple. Виробник, який займається збіркою смартфонів, не визначає, скільки пристрій коштуватиме покупцеві.

Тому точну ціну iPhone 18 поки назвати неможливо. Головний ризик для вартості пов’язаний саме зі зростанням цін на пам’ять та інші дефіцитні компоненти.

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