19 листопада 2026 року відбувся довгоочікуваний реліз Grand Theft Auto VI. Поки одні гравці лише починають знайомитися з новою частиною популярної серії, інші вже цікавляться, коли вийде GTA 6 на ПК. Однак є й ті, хто дивиться ще далі та чекає новин про GTA 7.

Між виходом п’ятої та шостої частин минуло понад 13 років, тому шанувальників цікавить, чи повториться така тривала перерва.

Факти ICTV з’ясували, що відомо про плани Rockstar Games та чи натякало керівництво Take-Two Interactive на швидший вихід наступних ігор.

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Коли вийде GTA 7: що відомо про плани Rockstar

Станом на 20 листопада 2026 року Rockstar Games не анонсувала GTA 7. Компанія не повідомляла про початок її розробки, не представляла трейлерів і не називала орієнтовної дати релізу.

Проте генеральний директор Take-Two Interactive Штраус Зельник уже висловлювався про майбутнє ігрових франшиз компанії. В інтерв’ю IGN його запитали, чи зможе Rockstar випускати нові ігри частіше, ніж раніше.

У відповідь керівник Take-Two заявив, що протягом наступного десятиліття характер і темпи випуску контенту для найвідоміших франшиз компанії, зокрема GTA, суттєво зміняться.

— Ми справді вважаємо, що характер і темпи випуску контенту для наших культових франшиз, зокрема GTA, протягом наступного десятиліття суттєво зміняться, — розповів Зельник.

Хоча Зельник не згадав безпосередньо GTA 7, його заява свідчить про перегляд підходу компанії до розвитку великих ігрових серій. Водночас він не уточнив, чи йдеться про частіший вихід повноцінних продовжень, чи про інші формати контенту.

Чи доведеться чекати GTA 7 понад 10 років

Проміжок між GTA 5 та GTA 6 становить понад 13 років. Такий тривалий цикл розробки пояснює, чому гравці хочуть почути від керівництва компанії конкретніші плани щодо наступної частини.

Одним із чинників, який потенційно може вплинути на швидкість створення майбутніх ігор, є технологічні напрацювання Rockstar. Під час роботи над GTA 6 студія вдосконалила власний рушій, створила нові інструменти та накопичила досвід, який можна використати в наступних проєктах.

Це не означає, що розробка GTA 7 обов’язково триватиме менше часу. Однак повторне використання частини технологій та інструментів може спростити окремі етапи виробництва.

Крім того, заява Зельника стосується не лише нових ігор. Зміни можуть охоплювати додатковий контент для вже випущених проєктів, розвиток онлайн-режимів та розширення доступності ігор на різних платформах.

Коли буде GTA 7: чи підтвердили дату виходу

Попри заяву керівника Take-Two Interactive, конкретних термінів виходу GTA 7 немає. Зельник не підтвердив розробку сьомої частини та не назвав року, коли вона може з’явитися.

Тому прогнози про реліз у 2030-х роках або раніше поки не мають підтвердження. Єдине, що можна стверджувати на підставі слів керівника Take-Two, — компанія розраховує змінити підхід до випуску контенту для своїх найбільших франшиз протягом наступного десятиліття.

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