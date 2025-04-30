З Віденської опери – на Євробачення 2025: що відомо про представника Австрії JJ
Австрію на пісенному конкурсі Євробачення 2025 представить співак JJ з композицією Wasted Love. Він виступить шостим у другому півфіналі.
Більше про австрійсько-філіппінського контратенора, який підкорює оперну сцену та поєднує класику з попмузикою, і про його пісню – у матеріалі.
Хто такий JJ: біографія
Справжнє ім’я артиста – Йоганнес Піч. Він народився у Відні 29 квітня 2001 року. Його батько – австрійський ІТ-спеціаліст, а мати – філіппінська кухарка. Дитинство Йоганнес провів у Дубаї, а у 2016 році родина повернулася до Австрії. У школі його почали називати JJ – саме це ім’я згодом стало його сценічним псевдонімом.
У 2021 році він став фіналістом вокального шоу Starmania в Австрії. Тоді ж познайомився з Теодорою Шпірич, учасницею Євробачення 2023, яка долучилася до його команди як авторка пісень.
Сьогодні JJ виступає на сцені Віденської державної опери, бере участь у класичних постановках, зокрема у Чарівній флейті Моцарта, та продовжує навчання у Віденському університеті музики й мистецтва. Він володіє рідкісним голосом – контратенором, здатним сягати сопранових висот, і поєднує у своїй творчості елементи попу та оперної драматургії.
Серед його музичних вподобань – Марія Каллас, Монтсеррат Кабальє, Вітні Г’юстон і Мерая Кері, а також росіянка Анна Нетребко, що підтримує режим Путіна та фінансувала бойовиків так званої ДНР.
Про що пісня JJ – Wasted Love
Композиція Wasted Love – це сповідь про кохання, якого не стало. Пісня побудована навколо образу людини, що тоне в емоціях через нерозділені почуття, але водночас залишається відкритою до любові, навіть якщо вона не взаємна.
За словами самого JJ, ця пісня – найособистіша в його репертуарі. Вона про момент, коли в серці залишається забагато любові, а поділитися нею вже ні з ким. Це біль, що очищує, і водночас краса самої здатності любити, каже артист.
Переклад пісні JJ – Wasted Love
Втрачене кохання
Я – океан любові,
А ти боїшся води.
Не хочеш пірнати,
Тож дозволяєш мені тонути.
Простягаю руку –
А ти спостерігаєш, як я
Віддаляюся
І зникаю за хвилею.
Ти залишив мене у глибинах,
Я тону у своїх почуттях –
Невже ти не бачиш?
Тепер, коли тебе нема,
Усе, що в мене є –
Це втрачене кохання.
Я ледь втримався на поверхні,
Але все ще пливу,
Все ще тримаюся за надію,
Хоча знаю – вона зникає.
Втрачене кохання.
Це – втрачене кохання.
Але навіть така любов
Варта того, щоб її відчути.