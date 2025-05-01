Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Близькі до Кремля аналітики визнали, що економіка РФ перейшла до рецесії
Зеленському дали місце в першому ряду на похороні Папи Римського, попри протокол Ватикану
Хто покинув МастерШеф 15 у 9-му випуску – на кухні з фанбазою та переможцями
Субсидії в Україні: що чекає на українців з 1 травня
Терміново
Масована атака на Київ: загиблих вже 12, постраждалих – 90
Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя

Натхнення і сил: привітання з Міжнародним днем праці 2025

Міжнародний день праці
Фото: Unsplash

Щороку 1 травня у низці країн світу, зокрема й в Україні, відзначають Міжнародний день праці.

Свято бере початок зі США, а точніше – з Чикаго. Саме там 1 травня 1886 року розпочалися багатотисячні протести робітників, які вимагали впровадження 8-годинного робочого дня і підвищення зарплат.

У день свята заведено проявляти повагу і вітати тих, хто щодня працює на благо суспільства. Цьогоріч Міжнародний день праці припадає на четвер – це чудова нагода не лише відпочити, але й потішити рідних, колег і друзів теплими словами.

Зараз дивляться

Міжнародний день праці – привітання у віршах

***

Вітаю з 1 травня,
Хай буде гарним день.
Здоров’я вам, кохання,
Наповнених кишень!

Високої зарплати
Бажаю в свято вам.
Працювати та кохати,
Без суму й зайвих драм!

***

З Днем праці вас вітаю,
Натхнення й сил бажаю.
Розквітає хай життя,
Буде щедрим майбуття.

***

Вітаю із Днем праці
Я всіх робітників!
Бажаю вам розумних,
Щедрих керівників.

Хай успіх на роботі
У кожного із вас
Примножується стрімко
І тішить повсякчас!

***

З 1 травня вас вітаю,
І бажаю від душі:
Радості, добра без краю,
Миру, щастя і грошей.

Щоб робота – не тяжкою,
А приємною була,
Щоб удача з добротою
Супроводжувала скрізь і щодня!

***

Міжнародний день праці – привітання в прозі

***

Дорогі колеги, вітаю вас з Міжнародним днем праці! Нехай робота завжди приносить задоволення і гідний результат, а труднощі нехай оминають вас стороною. Бажаю міцного здоров’я та кар’єрних досягнень!

***

Щиро вітаю з Міжнародним днем праці! Нехай будь-яка справа вдається легко, а зусилля винагороджуються сторицею. Нехай робота буде джерелом розвитку, достатку і задоволення!

***

Зі святом, друже! Нехай руки не знають втоми, а серце – відчаю. Бажаю, щоб робота відкривала нові горизонти, а по життю тебе завжди супроводжувала удача.

***

З Міжнародним днем праці! У цей день бажаю, щоб кожен мав можливість працювати у справедливих умовах, отримувати достойну винагороду та почуватися щасливою людиною.

***

Дорогі друзі! Бажаю вам не зупинятися на досягнутому і надалі здобувати нові перемоги. Щоб усі ваші мрії здійснювалися, а робочі дні завжди пролітали швидко та легко. З Міжнародним днем праці!

***

Читайте також
Календар свят на травень 2025: які дати варто запам’ятати
календар свят на травень 2025

Привітання зі святами, Свята
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь