Ведучі Євробачення 2025: хто такі Сандра Штудер, Мішель Гунцікер і Гейзел Брюґґер

На сцені Євробачення 2025 у швейцарському Базелі глядачів зустрінуть троє досвідчених ведучих – Сандра Штудер, Мішель Гунцікер і Гейзел Брюґґер.

Саме у такому складі вони проведуть фінал конкурсу 17 травня, а півфінали 13 та 15 травня модеруватимуть Штудер і Брюґґер.

Швейцарський мовник SRG SSR наголосив, що обрані ведучі уособлюють головні цінності країни – відкритість, багатомовність і єдність. Девіз цьогорічного шоу Welcome home – Вітаємо вдома.

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Що відомо про ведучих Євробачення 2025

Гейзел Брюґґер – комікеса з гострим гумором і влучними спостереженнями. Гейзел народилася у США, виросла під Цюрихом, нині живе в Німеччині. В активі 31-річної артистки – престижні відзнаки German Comedy Award і Swiss Comedy Award.

Брюґґер відома своєю любов’ю до Євробачення й обіцяє додати до шоу щедру порцію іронії та драйву.

Мішель Гунцікер – телеведуча, яку добре знають не лише у Швейцарії, а й у Німеччині та Італії. Харизма, досвід та впізнаваність зробили 48-річну актрису та фотомодель однією з головних зірок європейського телебачення.

Гунцікер неодноразово проводила масштабні телешоу і чудово почувається в прямому ефірі.

Сандра Штудер — співачка й ведуча з багаторічним досвідом. У 1991 році вона виступала на Євробаченні під псевдонімом Сандра Сімо й посіла п’яте місце з піснею Canzone Per Te.

Сьогодні 56-річна Штудер – одна з найшанованіших постатей на швейцарському телебаченні.

Україну на Євробаченні 2025 представить гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray, що виступить у першому півфіналі. Їхня пісня поєднує елементи прогресивного року, театральності та глибокої емоційності.

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