Коли відбудеться Євробачення 2025: дати півфіналів і фіналу

Євробачення – це подія, на яку щороку з нетерпінням чекають мільйони людей по всьому світу. У 2025 році міжнародний пісенний конкурс відбудеться у швейцарському місті Базель.

Дати проведення Євробачення 2025 та список країн-учасниць визначені. Тож єврофани вже готуються до масштабного музичного дійства.

Коли відбудеться Євробачення 2025 – дати

Перший півфінал Євробачення 2025 відбудеться у вівторок, 13 травня. Другий півфінал запланований на четвер, 15 травня.

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Переможця цьогорічного конкурсу ми дізнаємося у гранд-фіналі, який пройде у суботу, 17 травня.

Загалом у Євробаченні 2025 візьмуть участь 37 країн. З кожного півфіналу далі пройде по 10 учасників. У гранд-фіналі до них приєднаються представники держав “великої п’ятірки” (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Велика Британія) та країна-господарка конкурсу Швейцарія.

Україну в Базелі представлятиме гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray. Колектив вийде на сцену Євробачення 2025 у першому півф​іналі під номером 5.

Нещодавно Ziferblat розповідали про підготовку конкурсного номеру. Музиканти запевнили, що їхній виступ буде “кардинально іншим” порівняно з тим, що глядачі бачили під час Нацвідбору.

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