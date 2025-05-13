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El Кравчук показав архівний кадр із Данилком і здивував фактом про Гелю із СВ-шоу

Андрій Данилко, El Кравчук

Співак EL Кравчук (Андрій Остапенко) показав архівне фото Андрія Данилка, який виступає в образі Вєрки Сердючки, а також розповів, ким артист надихався перед створенням образу Гелі із СВ-шоу.

Архівний знімок EL Кравчука і Данилка

У кадрі молоді артисти позують разом разом зі спільною подругою, косметологом. За словами El Кравчука, саме цю жінку Данилко обрав прототипом образу Гелі із СВ-шоу. Коли був зроблений знімок, співак не уточнив.

– На цьому фото з правого боку постає наша спільна знайома косметолог – та сама Геля, яка стала прототипом для персонажа Геля в СВ-шоу. Вже не згадаю, чому Андрій обрав її як прообраз, але ось вам такий факт, про який ви, можливо, не знали, – написав він.

El Кравчук додав, що саме цю Гелю у СВ-шоу потім грала акторка Радмила Щоголева. У коментарях шанувальники засипали артистів компліментами, а також зазначили, що з роками вони тільки молодіють.

Зараз дивляться

Напередодні El Кравчук здивував архівним фото, на якому міцно обіймає та цілує Наталію Могилевську. Артистка не пройшла повз знімок та прокоментувала його.

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Фото: Андрій Данилко, El Кравчук

EL Кравчук, Андрій Данилко
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