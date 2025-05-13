Фаворити букмекерів на Євробаченні 2025: як KAJ виступили у першому півфіналі

Швецію на пісенному конкурсі Євробачення 2025 представило гумористичне музичне тріо KAJ з піснею Bara bada bastu. Від початку сезону країна впевнено тримається на першому місці у букмекерських прогнозах.

Більше про фінсько-шведський гурт, який несподівано здобув перемогу у шведському нацвідборі, їхній незвичний стиль і пісню про сауну – читайте у матеріалі.

Хто такі KAJ: біографія представників Швеції на Євробаченні 2025

Гурт KAJ виник у 2009 році у фінському місті Вейрі. Назву колективу утворено з ініціалів його учасників – Кевіна Гольмстрема, Акселя Омана та Якоба Норргорда. Вони знайомі ще з дитинства, разом грали у футбол, вчилися в одному класі, а згодом почали створювати пісні з гумором і відсиланнями до фінсько-шведської культури.

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KAJ швидко стали популярними завдяки дотепним текстам, сценічним виступам і музиці, що поєднує елементи нордичного фольку, попу, театру й сатири. За свою кар’єру гурт випустив сім альбомів, написав і виконав два мюзикли у театрі Wasa, влаштував ювілейне шоу на арені та зібрав понад 10 тис. глядачів на одному з фестивалів.

Пісня Bara bada bastu, яку гурт представив на Melodifestivalen 2025, стала для них проривом у Швеції. Вони перемогли у фіналі відбору, обійшовши співака Монса Сельмерлева, що отримав кришталевий мікрофон на Євробаченні 2015 за пісню Heroes.

Це вперше з 1998 року країна відправляє на Євробачення шведськомовну пісню, а також перший випадок, коли країну представляють артисти з Фінляндії.

KAJ – Bara bada bastu: про що пісня

Назва пісні Bara bada bastu перекладається як Просто паритись у сауні. Це веселий трек у стилі епадунк – шведського музичного напряму, що поєднує елементи попу, електроніки, фольку та гумору. У тексті співається ода фінській традиції сауни, є згадки про піт, жар, дерев’яні стіни та навіть про легендарну для фінів співачку Ар’ю Сайонмаа, яка виступала за визнання фінської сауни об’єктом нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Текст написаний шведською з діалектом з Остроботнії – приморської провінції Фінляндії. Також у ньому є фінські слова. За словами KAJ, їхня мета – зберегти автентичність і передати атмосферу безтурботності, тепла та єдності, яку дарує сауна.

KAJ – Bara bada bastu: переклад пісні Просто паритись у сауні

Просто паритись у сауні

Дзвоник дзвонить – час настав,

Усі тривоги щезнуть от-от.

Найкраще місце для тіла й душі –

Чотири стіни з дерев’яних панелей.

О-о-о-о

Дрова зігрівають не гірше,

О-о-о-о

Ніж танго з Ар’єю Сайонмаа.

Один, два, три – сауна!

Ми будемо паритись у сауні, сауні,

відкрити пару і відпустити весь стрес.

Ми – братство пари, ми палаємо при 100 градусах, ну що ж.

Просто паритись, полити воду, хай піт тече —

О-о-о, паритись, так!

(далі пісня повторюється у тому ж дусі)

Сауна! Сауна!

Просто паритись. Просто паритись.

Просто паритись у сауні.

KAJ – Bara bada bastu на Євробаченні 2025: відео виступу

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