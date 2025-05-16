Розбила ніс: Полякова потрапила в аварію перед Каннським кінофестивалем

Співачка Оля Полякова показалася на червоному хіднику 78-го Каннському кінофестивалю у Франції, а також розповіла, з якими пригодами дісталася на захід.

Полякова з’явилася на Каннському кінофестивалі

На особистій сторінці в Instagram артистка поділилася відео із фрагментами своєї подорожі до Лазурового узбережжя.

Полякова зізналася, що наносила макіяж прямо в літаку, а переодягалася в сукню на паркуванні. Добираючись до місця призначенння, артистка потрапила в аварію і розбила ніс, однак подробиці інциденту розсекречувати не стала.

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Усі ці труднощі не завадили Олі з’явитися на червоній доріжці однієї з найпрестижніших подій у світі кіно. Співачка позувала на заході у ніжно-рожевій сукні від українського бренду KEL.

– Я щойно потрапила в аварію та розбила ніс. Але замазала свою кров на носі й переодягнулася на парковці. І з такими перипетіями уперше в житті я потрапила на головний європейський хідник. Навіть покоцаний ніс мене не зупинив, – розповіла Полякова.

Зазначимо, що 78-й Каннський кінофестиваль розпочався 13 травня і триватиме до 24 числа. У день відкриття на заході показали три стрічки, присвячені війні в Україні.

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