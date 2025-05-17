Нагадують братів Борисенків: як дует Vaeb з Ісландії виступив у фіналі Євробачення 2025

Ісландію на Євробаченні 2025 у швейцарському Базелі представив дует Vaeb. Артисти виступили у фіналі міжнародного конкурсу з піснею Róa.

Що відомо про представників Ісландії Vaeb та про що вони співають на Євробаченні 2025 – читайте далі у матеріалі.

Хто такі Vaeb: біографія представників Ісландії на Євробаченні 2025

Vaeb (вимовляється як “вайб”) – ісландський музичний дует, до складу якого входять брати Маттіас Давид і Хальфдан Хельгі Маттіассони.

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Вони дебютували в музичній індустрії у 2022 році, випустивши студійний альбом Væb tékk. З реміксом Ofbođslega frægur (2023), створеним у співпраці з Інгі Бауер, брати домоглися свого першого комерційного успіху – трек увійшов до 20-ки найкращих чарту Tónlistinn. Пісня Tölur tala також потрапила в національний хіт-парад, посівши 21-е місце.

У лютому 2024 року співаки взяли участь у національному відборі на Євробачення з піснею Bíómynd. Хоч у фіналі конкурсу Vaeb посіли четверте місце, їхній трек став популярним серед слухачів. Через кілька місяців дует випустив свій перший мініальбом Væbauer, записаний з Інгі Бауер.

Цьогоріч Vaeb вибороли право представляти Ісландію на Євробаченні з піснею Róa. Вони вийдуть на сцену конкурсу у першому півфіналі, який відбудеться 13 травня, під номером 1.

Vaeb – Róa: про що пісня

Vaeb випустили пісню Róa (у перекладі з іспанської – “веслування”) 17 січня 2025 року. Артисти співають про те, що їх нічого не може зупинити на шляху до цілі.

Напередодні Нацвідбору в Ісландії братів запідозрили у плагіаті. Мовляв, пісня Róa схожа з треком Hatunat HaShana ізраїльських співаків Ітая Леві та Еяля Голана. Однак згодом RÚV, ісландська державна телерадіокомпанія, дійшла висновку, що пісні не мають достатньої суттєвої схожості, щоб вважатися плагіатом.

Переклад пісні Vaeb – Róa

Веслую

Спокійно тут, спокійно там

Веслую крізь хвилі

Ніщо не зможе мене зупинити, о-о-о

Спокійно тут, спокійно там

Веслую крізь хвилі

Ніщо не зможе мене зупинити

Я кладу дошку на дошку і називаю це човном

Якщо я потону сьогодні – нічого страшного

Із веслами зі сталі, яких вистачить на роки

Тримаю курс на Фарери, так, я готовий

У мене є жилет замість пояса і водонепроникні черевики

Бо погода сувора, і мені це вже набридло

Коли море відкривається, приходять хвилі

Я один у човні, шукаю найкраще місце

Я ще не втратив усе

Але ми піднімаємо вітрила і знову вирушаємо в дорогу

Спокійно тут, спокійно там

Веслую крізь хвилі

Ніщо не зможе мене зупинити, о-о-о

Спокійно тут, спокійно там

Веслую крізь хвилі

Ніщо не зможе мене зупинити, о-о-о-о

Я все ще в човні, дивись на це, вау

Зупинитися в Гренландії? Так, я не проти (Чорт забирай!)

Керую на морі, я капітан (Ей!)

Називай мене Гіслі Мартеїнн

Минуло багато місяців відтоді, як я бачив сонце

Хочу провести решту життя тут, у морі

Коли море відкривається, приходять хвилі

Я все ще в човні, шукаю найкраще місце

Я ще не втратив усе

Але ми піднімаємо вітрила і знову вирушаємо в дорогу

Спокійно тут, спокійно там

Веслую через хвилі

Ніщо не зможе мене зупинити, о-о-о

Спокійно тут, спокійно там

Веслую через хвилі

Ніщо не зможе мене зупинити

Спокійно тут, спокійно там

Веслую через хвилі

Ніщо не зможе мене зупинити, о-о-о

Спокійно тут, спокійно там

Веслую через хвилі

Ніщо не зможе мене зупинити, о-о-о

(Ніщо не зможе мене зупинити)

Ніщо не зможе мене зупинити

Ніщо не зможе мене зупинити, о-о-о

Vaeb – Róa на Євробаченні 2025: відео виступу

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