Abor & Tynna з Німеччини запалили сцену Євробачення 2025 гарячими танцями
Німеччину на Євробаченні 2025 представив австрійський дует Abor & Tynna з піснею Baller – енергійною електропопкомпозицією про втрачене кохання. Це перша німецькомовна пісня від Німеччини на конкурсі з 2007 року, і вона вже спричинила справжній ажіотаж серед шанувальників.
Abor & Tynna виступили у фіналі 17 травня 2025 року в Базелі під номером 16. Нагадаємо, що країни-організатори Євробачення не змагалися у півфіналах.
Хто такі Abor & Tynna: біографія представників Німеччини на Євробаченні 2025
Дует Abor & Tynna складається з брата та сестри Аттіли та Тюнде Борнеміса, які виросли у Відні в сім’ї музикантів угорського походження. Їхній батько, Чаба Борнеміса, з 1993 року є віолончелістом Віденського філармонічного оркестру. З дитинства Аттіла та Тюнде займалися музикою – він грав на віолончелі, а вона на флейті.
У 2016 році вони записали свою першу пісню, а після того як їхня мати виклала відео у Facebook, на них звернули увагу продюсери. Дует поступово здобув популярність у Відні, Берліні та Ганновері, а у 2024 році став розігрівом на турі німецької співачки Nina Chuba.
У 2025 році Abor & Tynna подали заявку на участь у німецькому національному відборі Chefsache ESC 2025 – Wer singt fur Deutschland. Вони пройшли всі етапи конкурсу та 1 березня 2025 року перемогли у фіналі, отримавши 34,9% голосів телеглядачів.
Про що пісня Abor & Tynna – Baller
Baller – це динамічна електропопкомпозиція з елементами репу, що розповідає про емоції після завершення стосунків. Приспів із повторюваним “балала” легко запам’ятовується та вже став вірусним у соціальних мережах.
Пісня увійшла до дебютного альбому дуету, а після перемоги у національному відборі стрімко набирає популярності. Вона вже очолила глобальний чарт Spotify, зібравши понад два мільйони прослуховувань.
На сцені Євробачення Аттіла гратиме на віолончелі, а Тюнде співатиме, що додає виступу унікальності та емоційної глибини. Судді німецького відбору назвали Baller найсучаснішою піснею конкурсу, хоча дуету ще потрібно попрацювати над вокалом.
Abor & Tynna – Baller: переклад пісні Стріляю
Стріляю
Я стріляю в порожнечу ночі.
Зірки вибухають і падають на мій дах.
Все ще трохи боляче, коли я тебе бачу знову,
Але я більше ніколи не повернусь, неважливо, що ти мені скажеш.
Я стріляю в порожнечу ночі.
Зірки вибухають і падають на мій дах.
Все ще трохи боляче, коли я тебе бачу знову,
Але я більше ніколи не повернусь, неважливо, що ти мені скажеш.
Силуети крейдою на тротуарі.
Між нами місце злочину, як у серіалі.
Ти сказав: “Кохана, пробач” — вперше.
Ти мусив знати, що це кінець для нас.
Ти ставиш крапку в кінці речення, ніби ніколи мене не знав.
Тому я змінюю парфуми і купую новий одяг.
У мене знову виникає це бажання. Я хочу кінця світу.
Ха! Думаю, це кінець. Я прагну до небес.
Я стріляю в порожнечу ночі.
Зірки вибухають і падають на мій дах.
Все ще трохи боляче, коли я тебе бачу знову,
Але я більше ніколи не повернусь, неважливо, що ти мені скажеш.
Я стріляю в порожнечу ночі.
Зірки вибухають і падають на мій дах.
Все ще трохи боляче, коли я тебе бачу знову,
Але я більше ніколи не повернусь, неважливо, що ти мені скажеш.
Я бачу зіркові уламки на своїй шкірі, як блискітки.
Я навчилася, що те, що не вбиває, робить мене сильнішою.
Чи ти би впіймав кулю за мене?
Бо твоя зброя тепер у моїй руці.
Я ставлю крапку в кінці речення, ніби ніколи тебе не знала.
А потім я змінюю парфуми і купую новий одяг.
У мене знову виникає це бажання. Я хочу кінця світу.
Ха! Думаю, це кінець. Я прагну до небес.
Я стріляю в порожнечу ночі.
Зірки вибухають і падають на мій дах.
Все ще трохи боляче, коли я тебе бачу знову,
Але я більше ніколи не повернусь, неважливо, що ти мені скажеш.
Я стріляю в порожнечу ночі.
Зірки вибухають і падають на мій дах.
Все ще трохи боляче, коли я тебе бачу знову,
Але я більше ніколи не повернусь, неважливо, що ти мені скажеш.
Я стріляю ла-ла
Я стріляю ла
Ла-ла-ла-ла-ла-ла
Abor & Tynna – Baller на Євробаченні 2025: відео виступу
Фото: Скрин з виступу