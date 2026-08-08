Україна висловлює вдячність Європейському Союзі за всі 21 пакет санкцій проти Росії, запроваджені через повномасштабну війну, проте цього досі замало.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у Белграді на спільній пресконференції з президентом Сербії Александром Вучичем.

Зеленський про санкції ЄС проти РФ

За словами Зеленського, найголовніше для України сьогодні – захищатися від балістичних ракет.

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Проте тисячі елементів для російської балістики приходять з різних країн світу, зокрема, від близьких партнерів України, стверджує президент.

Він наголосив, що Україна піднімає це питання, оскільки ці ракети потім летять на українців, серед яких є і діти.

На думку Зеленського, передусім необхідно накладати санкції на зброю та постачання усіх цих елементів. Водночас важливо не давати РФ витрачати сотні мільярдів на цю війну, наголосив він.

Нещодавно Зеленський заявив, що Україна просила у США ліцензії на ракети до систем протиповітряної оборони Patriot ще під час президентства Джо Байдена. За його словами, якби Україна отримала їх раніше, то вже могла би постачати Patriot до Європи.

Водночас президент стверджує, що Україна та США досягли угоди про щомісячне постачання ракет для Patriot. Хоча він визнав, що цих ракет все одно не вистачатиме для захисту України.

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