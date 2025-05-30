Not Too Late: шоу у форматі late night як новий must-have маркетологів

Сергій Костя разом з Ukrainian Marketing Forum (UMF) та Starlight Media запустили Not Too Late Marketing Show.

Розпочалась серія епізодів випуском з Андрієм Федорівим, CEO Fedoriv Group.

Це новий формат, де поєдналися розважальний та професійний контент. 28 травня на YouTube каналі проєкту стартував перший сезон, для якого вже відзнято 7 епізодів.

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На аудиторію чекає легке вечірнє шоу, де говорять про серйозне, але з іронією, просто та без пафосу.

Це розмови про культурний контекст та бізнес, про важливі інсайти ринку та історії топових маркетологів і підприємців.

Чому late night

Автором і ведучим формату, якого ще не було у професійному маркетинговому середовищі, став Сергій Костя — продюсер UMF, досвідчений маркетолог, який наразі обіймає посаду регіонального маркетинг-директора компанії Bolt у Центральній, Східній Європі та Азії.

– Ми задумали Not Too Late як шоу, яке хочеться увімкнути після важкого робочого дня. Воно для тих, хто в хорошому сенсі живе своєю справою. Для тих, хто готовий обговорювати з друзями ідеї, проєкти та виклики навіть у вільний час. Але при цьому ми всі потребуємо відпочинку. І саме late night шоу може стати тим вечірнім ритуалом, якого досі бракувало професійній аудиторії.

Мабуть, це перший проєкт, що зайняв нішу між розважальним форматом і професійним контентом. Фактично, ми хочемо, щоб він став новим типом культурного продукту, — розповів Сергій Костя.

У центрі шоу — маркетинг через емоції, реальні кейси та рішення, які рухають ринок сьогодення: від факапів до глибокої експертизи. Проте late night — це також харизма та легкість, що дозволяють максимально розкрити актуальні теми.

– В Україні є подкасти, інтерв’ю та статті, але місця, де маркетолог виходить у центр — не було. Наша команда має чудовий досвід створення розважального контенту: ми використали його для створення нового формату шоу, а UMF став місцем, де зібралися круті та цінні фахівці, — прокоментував Мітя Шмурак, український режисер та продюсер, співзасновник Manifest production та Мамахихотала, режисер шоу Not Too Late.

Що далі

Для команди — монтаж, для глядачів шоу — розмови з гостями першого сезону: Андрій Федорів (Fedoriv Group), Ганна Гришина (Eva), Олена Мартинова (Starlight Media), Валерія Гузема (Guzema Jewelry), Валерія Толочина (Megogo), Олександр Хоменко (МУР), Олена Тараненко (бренд-стратегиня, експертка з комунікацій).

Про подальші плани розповіла також Ірина Бондаренко, засновниця UMF:

– Нам важливо, щоб шоу не просто відбулось, але й стало новою сценою Українського маркетинг-форуму, яка працює протягом року, відкриває нові імена та нові формати. Ми вже готуємо з Сергієм та командою шоу анонс осіннього сезону та серію офлайн-подій для маркетингової спільноти.

За лаштунками

Перший сезон Not Too Late Marketing Show було створено у партнерстві з UMF та Starlight Media. До шоу долучились відома ведуча телеканалу ICTV та телемарафону Єдині новини Оксана Гутцайт, а також журналістка Ранок у великому місті на ICTV2 Ахава Тесленко.

Продакшн: Manifest Production — команда, чиї маніфести, кліпи і рекламні кампанії бачили мільйони українців.

Партнер першого випуску: ПУМБ

Де подивитися

Стежити за контентом маркетингового шоу можна на наступних платформах:

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