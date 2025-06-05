Дакота Джонсон і Кріс Мартін розійшлися після восьми років стосунків – ЗМІ

Американська акторка, зірка фільму П’ятдесят відтінків сірого Дакота Джонсон розійшлася з фронтменом гурту Coldplay Крісом Мартіном після восьми років стосунків.

Дакота Джонсон і Кріс Мартін більше не разом

Як повідомляє DailyMail з посиланням на джерело, пара розірвала стосунки вже давно.

– Вони просто не могли зважитися офіційно це оголосити. Дакота дуже хотіла, щоб вони були разом, тому що вона дуже кохала його і дуже любила його дітей, – сказав інсайдер.

Як стверджує джерело, Дакота засмучена через те, що більше не буде так часто бачитися з дітьми Мартіна. До слова, музикант має 19-річного сина Мозес і 21-річну доньку Еппл від колишньої дружини Гвінет Пелтроу.

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– Розставання не відбуваються миттєво, вони продовжували розходитися і миритися. І іноді все складалося, коли вони були далеко одне від одного, поки працювали, бо відстань зміцнює кохання. Але потім вони знову сходилися і дрібниці накопичувалися, аж поки вони перестали підходити одне одному, – додав інсайдер.

Нагадаємо, що Дакота Джонсон і Кріс Мартін почали зустрічатися у 2017 році. Чутки про розставання пари з’явилися ще у серпні минулого року. Але тоді представник акторки спростував їх.

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