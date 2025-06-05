Ромео Бекхем і Кім Тернбулл розійшлися після семи місяців стосунків

Середній син Девіда та Вікторії Бекхемів Ромео розірвав стосунки з моделлю та диджейкою Кім Тернбулл після семи місяців роману. Про це розповіли друзі пари.

Ромео Бекхем та Кім Тернбулл розійшлися

За словами інсайдерів, стосунки Ромео та Кім “просто згасли” приблизно через три тижні після святкування 50-річчя Девіда Бекхема, на якому не зʼявився старший син Бруклін та його дружина Нікола.

Попри розрив, Ромео й Кім залишаються у добрих стосунках і навіть відвідують одні й ті самі заходи. Вони були помічені у модному ресторані C у лондонському районі Мейфейр вже після розриву. Кожен прийшов окремо зі своїми друзями, але залишили заклад вони разом.

Зараз дивляться

Наголошується, що розставання ніяк не пов’язане зі скандалом у родині Бекхемів, у якому Кім фігурувала як потенційна причина напруженості між Брукліном Бекхемом і його дружиною Ніколою Пельтц з одного боку та рештою родини – з іншого.

– Ромео і Кім – молоді, їм було добре разом, але на цьому етапі життя не завжди все триває вічно. Вони вирішили розійтися, і все відбулося мирно, – сказав один із друзів пари.

Кім була присутня на багатьох святкуваннях ювілею Девіда: як у Маямі, так і під час подорожі родини до Франції, а також на святковій вечері у ресторані Core в Лондоні. За даними джерел, Девід і Вікторія Бекхеми дуже прихильно ставилися до неї та вважали, що вона робить Ромео щасливим.

Напруга в родині Бекхемів

Раніше в медіа зʼявилася інформація про те, що Кім стала причиною сварки Брукліна та Ромео. Нібито старший син Бекхемів спочатку зустрічався з нею і вважав, що вона просто намагається скористатися звʼязками з його родиною.

Проте молодший син Бекхемів Круз особисто спростував чутки в Instagram, зазначивши, шо “Бруклін і Кім ніколи не зустрічались”. Також стало відомо, що вона мала романтичні стосунки з Рокко Річі, сином Гая Річі та Мадонни, з яким дружить Бруклін.

Близькі до родини джерела також стверджують, що причиною конфлікту між Брукліном та його батьками насправді є поведінка Ніколи Пельтц. Вони вважають, що вона часто ініціює сварки перед родинними подіями, щоб не дозволити чоловікові брати в них участь. Самі Девід і Вікторія, за словами інсайдерів, сумують за старшим сином і готові його прийняти у будь-який момент.

Джерело : Daily Mail

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