Дуже тепло попрощалися: ексдружина Неліпи розповіла про причини їхнього розлучення

Тамара Неліпа, колишня дружина актора і військового Максима Неліпи, який загинув на фронті 12 травня 2025 року, розповіла про причини розлучення з чоловіком.

Пара офіційно розірвала стосунки у 2020 році, однак публічно про це вони не оголошували. В експодружжя є двоє спільних дітей – син Артем і донька Марія.

Чому Максим Неліпа розлучився з дружиною

Тамара зізналась, що на їхнє розлучення з Максимом вплинуло багато різних факторів. Вона пригадала, що Неліпу дуже підкосила смерть його колеги, акторки Дизель Шоу Марини Поплавської.

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Потім, за словами Тамари, у чоловіка почалася криза середнього віку. Також на його емоційний стан вплинула наявність кредитів і деякі незакриті питання з квартирою.

– У якийсь момент він поїхав на базу відпочинку під Києвом, сказав: поживу на природі. Запитав: Ти зі мною?. Не можу, – відповіла. – Тьомі – 15, Маші – дев’ять. І він оселився там сам. Багато друзів їздили, просили повернутися. Він: Я втомився. Буду тут писати, рибалити, – поділилася ексдружина Неліпи.

Ще одну кризу Максим пережив, коли у нього виникли серйозні проблеми зі шкірою обличчя через неякісний грим. В Україні актору тоді ставили страшний діагноз, однак впоратися з хворобою йому допомогли ізраїльські лікарі.

– Максу нанесли на зйомках дуже неякісний грим – і почалися проблеми зі шкірою обличчя. Це можна помітити, якщо придивитися, на його публічних фотографіях того часу. Завдяки ізраїльським лікарям ми дізналися, що тієї страшної хвороби, яку намагалися “лікувати” в Києві та взяти великі гроші, немає. Його поставили на ноги, але слідом прийшли душевні сумніви. Казав, що нікому не потрібен, роботи – такої, на яку він заслуговував, немає. Але ми пережили разом той період, – пригадала Тамара Неліпа.

Після розлучення Тамарі і Максиму вдалося зберегти гарні стосунки. Іноді вони навіть жартували, що їхньому шлюбу потрібно дати ще один шанс.

– Ми збиралися разом – частіше Макс прибігав до нас по п’ятницях. Готували вечері, дивилися з дітьми фільми. І вже коли почалася велика війна, він теж був у нас, ми провели разом вечір. І дуже тепло попрощалися, коли востаннє бачилися, – поділилася жінка.

Джерело : Обозреватель

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