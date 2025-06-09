Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
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У США вручили премію Tony 2025: список переможців
У ніч з 8 на 9 червня в Нью-Йорку відбулася 78-ма церемонія вручення премії Tony Awards. Нагороду щорічно присуджують за досягнення в галузі американського театру.
Ведучою заходу, який проходив в Radio City Music Hall, стала співачка і акторка Синтія Еріво. Бродвейська постановка Maybe Happy Ending отримала нагороду за найкращий мюзикл, а Purpose – за найкращу п’єсу.
Серед акторів, які вперше виграли статуетку Tony Awards, були Даррен Крісс, Ніколь Шерзінгер, Сара Снук та інші.
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Tony Awards 2025 – список переможців
- Найкращий мюзикл: Maybe Happy Ending
- Найкраща п’єса: Purpose
- Найкраща акторка в мюзиклі: Ніколь Шерзінгер (Sunset Boulevard)
- Найкращий актор у мюзиклі: Даррен Крісс (Maybe Happy Ending)
- Найкраща акторка у п’єсі: Сара Снук (The Picture of Dorian Gray)
- Найкращий актор у п’єсі: Коул Ескола (Oh, Mary!)
- Найкраща акторка другого плану в мюзиклі: Наталі Венеція Белкон (Buena Vista Social Club)
- Найкращий актор другого плану в мюзиклі: Джак Мелоун (Operation Mincemeat)
- Найкраща акторка другого плану у п’єсі: Кара Янг (Purpose)
- Найкращий актор другого плану у п’єсі: Френсіс Джу (Yellow Face)
- Найкраща режисура мюзиклу: Майкл Арден (Maybe Happy Ending)
- Найкраща режисура п’єси: Сем Пінклтон (Oh, Mary!)
- Найкращий відроджений мюзикл: Sunset Boulevard
- Найкращий відроджений спектакль: Eureka Day
Наприкінці травня в США відбулася церемонія вручення премії American Music Awards 2025.
Тріумфаторкою вечора стала співачка Біллі Айліш, яка виграла у семи номінаціях. По дві нагороди дісталися SZA, Бейонсе та Емінему.
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Джерело: CNN
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