У США вручили премію Tony 2025: список переможців

У ніч з 8 на 9 червня в Нью-Йорку відбулася 78-ма церемонія вручення премії Tony Awards. Нагороду щорічно присуджують за досягнення в галузі американського театру.

Ведучою заходу, який проходив в Radio City Music Hall, стала співачка і акторка Синтія Еріво. Бродвейська постановка Maybe Happy Ending отримала нагороду за найкращий мюзикл, а Purpose – за найкращу п’єсу.

Серед акторів, які вперше виграли статуетку Tony Awards, були Даррен Крісс, Ніколь Шерзінгер, Сара Снук та інші.

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Tony Awards 2025 – список переможців

Найкращий мюзикл: Maybe Happy Ending

Найкраща п’єса: Purpose

Найкраща акторка в мюзиклі: Ніколь Шерзінгер (Sunset Boulevard)

Найкращий актор у мюзиклі: Даррен Крісс (Maybe Happy Ending)

Найкраща акторка у п’єсі: Сара Снук (The Picture of Dorian Gray)

Найкращий актор у п’єсі: Коул Ескола (Oh, Mary!)

Найкраща акторка другого плану в мюзиклі: Наталі Венеція Белкон (Buena Vista Social Club)

Найкращий актор другого плану в мюзиклі: Джак Мелоун (Operation Mincemeat)

Найкраща акторка другого плану у п’єсі: Кара Янг (Purpose)

Найкращий актор другого плану у п’єсі: Френсіс Джу (Yellow Face)

Найкраща режисура мюзиклу: Майкл Арден (Maybe Happy Ending)

Найкраща режисура п’єси: Сем Пінклтон (Oh, Mary!)

Найкращий відроджений мюзикл: Sunset Boulevard

Найкращий відроджений спектакль: Eureka Day

Наприкінці травня в США відбулася церемонія вручення премії American Music Awards 2025.

Тріумфаторкою вечора стала співачка Біллі Айліш, яка виграла у семи номінаціях. По дві нагороди дісталися SZA, Бейонсе та Емінему.

Джерело : CNN

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