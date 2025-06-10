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Не наближатися: суд видав припис переслідувачу Тейлор Свіфт

Тейлор Свіфт
Фото: Getty Images

Зірка світової попсцени Тейлор Свіфт пішла до суду через черговий прояв переслідувача.

45-річний чоловік на ім’я Браян Джейсон Вагнер з Колорадо отримав тимчасовий обмежувальний припис. Це сталося після того, як, за словами співачки, він неодноразово навідував її будинок у Лос-Анджелесі та стверджував, що є батьком її дитини.

Зазначимо, що у Тейлор Свіфт немає дітей.

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Згідно з судовими документами, Вагнер приїжджав до помешкання Свіфт щонайменше з липня 2024 року по травень цього року. Артистка заявила, що під час цих візитів Вагнер робив різні неправдиві заяви про те, що живе у цьому будинку, має стосунки з Тейлор, має з нею сина та потребує особистої зустрічі.

В одному з інцидентів він нібито тримав скляну пляшку, яка, за припущенням Свіфт, могла бути використана як зброя. Все це змусило її “боятися за свою безпеку та безпеку своєї родини”.

Суд постановив, що Вагнер повинен триматися на відстані не менше ніж 91 метр від знаменитості. Слухання, на якому буде розглянуто питання про встановлення постійного припису, призначено на 30 червня.

Це не перший випадок, коли Тейлор Свіфт стикається з переслідувачами. Протягом останніх років вона вже переживала численні подібні інциденти, включно із вторгненням в її житло, погрозами та іншими діями, що становили небезпеку.

Нагадаємо, що в травні прокуратура Лос-Анджелеса висунула звинувачення чоловіку, який протаранив автомобілем головні ворота будинку акторки Дженніфер Еністон у Бель-Ейрі. За даними слідства, він роками переслідував її.

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Джерело: The Guardian

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