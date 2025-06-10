Випадкове зізнання: Бражко прохопився про роман з Квітковою

Зірка київського Динамо Володимир Бражко, скидається, випадково розкрив таємницю своїх стосунків з блогеркою-мільйонницею Дашею Квітковою.

Чутки про роман, які пара підігріває вже тривалий час, нарешті отримали неочікуване підтвердження від самого футболіста.

Бражко підтвердив роман з Квітковою

В обʼєктив оператора, що знімав відправлення молодіжної збірної на Євро-2025, потрапив момент, коли дівчина, схожа на Дашу, привезла Володимира до місця збору на білому позашляховику.

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Ведучий каналу Взбірна Андрій Іолкін спочатку пожартував, що це може бути мама футболіста. Проте коли пара обійнялася та поцілувалася, він змінив свою думку.

Іолкін не втримався і поцікавився у Володимира Бражка, хто ж його привіз. Футболіст, знітившись, сказав, що “дівчина”.

Залишається лише чекати, чи наважаться Володимир та Даша офіційно підтвердити свій роман після такого випадкового, проте красномовного зізнання.

Чутки про роман Бражка та Квіткової

Розмови про те, що спортсмен та інфлюенсерка разом, ходять у мережі вже давно. Їх бачили разом на публіці, зокрема на весіллі футболіста Максима Дячука, де вони трималися за руки, а Володимир шепотів щось Даші на вушко.

Також Бражко публікував у своїх соцмережах фото, де тримав когось за руку, що лише посилювало припущення. Проте ні спортсмен, ні блогерка досі офіційно не коментували свої стосунки.

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