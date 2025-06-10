Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Хто написав Біблію: науковці дослідили авторство за допомогою ШІ
Терміново
Кількість постраждалих у Києві зросла до 32 людей, загинуло троє рятувальників
Біографія
Генерал-лейтенант із відзнакою За відвагу: що відомо про Василя Малюка
Інвалідність унаслідок війни: пільги, виплати та допомога
Тепер не Шайло: донька Анджеліни Джолі і Бреда Пітта змінила імʼя
Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя
3 хв.

Випадкове зізнання: Бражко прохопився про роман з Квітковою

Бражко підтвердив роман з Квітковою

Зірка київського Динамо Володимир Бражко, скидається, випадково розкрив таємницю своїх стосунків з блогеркою-мільйонницею Дашею Квітковою.

Чутки про роман, які пара підігріває вже тривалий час, нарешті отримали неочікуване підтвердження від самого футболіста.

Бражко підтвердив роман з Квітковою

В обʼєктив оператора, що знімав відправлення молодіжної збірної на Євро-2025, потрапив момент, коли дівчина, схожа на Дашу, привезла Володимира до місця збору на білому позашляховику.

Зараз дивляться

Ведучий каналу Взбірна Андрій Іолкін спочатку пожартував, що це може бути мама футболіста. Проте коли пара обійнялася та поцілувалася, він змінив свою думку.

Бражко підтвердив роман з Квітковою

Фото: скриншот з відео каналу Взбірна/Youtube

Іолкін не втримався і поцікавився у Володимира Бражка, хто ж його привіз. Футболіст, знітившись, сказав, що “дівчина”.

Залишається лише чекати, чи наважаться Володимир та Даша офіційно підтвердити свій роман після такого випадкового, проте красномовного зізнання.

Чутки про роман Бражка та Квіткової

Розмови про те, що спортсмен та інфлюенсерка разом, ходять у мережі вже давно. Їх бачили разом на публіці, зокрема на весіллі футболіста Максима Дячука, де вони трималися за руки, а Володимир шепотів щось Даші на вушко.

Також Бражко публікував у своїх соцмережах фото, де тримав когось за руку, що лише посилювало припущення. Проте ні спортсмен, ні блогерка досі офіційно не коментували свої стосунки.

Читайте також
Побут, жарти і романтика: Леся Нікітюк поділилася подробицями особистого життя
Леся Нікітюк з нареченим

Пов'язані теми:

Даша КвітковаДинамо
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь