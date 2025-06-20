Подарована футболка та кросівки з розпродажу: скільки коштує лук Олени Тополі

Співачка Олена Тополя, відома як Alyosha, розкрила вартість образу, в якому вона з’явилася у центрі Львова.

Там її перестрів блогер Ніколас Карма, який розпитує перехожих, скільки коштує їхній лук. Нерідко в обʼєктив потрапляють і зірки.

Скільки коштує лук Олени Тополі

Для прогулянки містом Лева артистка вбралася у білі широкі штани з накладними кишенями та чорну футболку з патріотичним принтом, яку їй, як виявилося, подарували.

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Зате Олена розкрила вартість біло-рожевих кросівок Diesel, які вона купила на розпродажу у 2017 році. Вони коштували 5 тис. грн.

Крім того, співачка розповіла, що днями придбала собі в закарпатському селищі Солотвино костюм за 600 грн та окуляри. Світлу сумку-шопер з обрисом Львова Олена Тополя отримала як подарунок після інтервʼю.

Олена Тополя про дует із чоловіком

Під час розмови Ніколас Карма поцікавився, чи буде в Олени дует із чоловіком та фронтменом гурту Антитіла Тарасом Тополею. Адже з іншими артистами співачка вже встигла випустити спільні пісні. Відповідь виявилася ствердною.

— З чоловіком дует у мене є, вона не випущена і чекає перемоги Дуже особлива пісня. Для неї потрібний дуже великий майданчик, і ми її бережемо, – привідкрила таємницю Олена.

Раніше артистка зробила ще одне зізнання. Вона розповіла, що у 2007 році у неї виявили пухлини в молочних залозах. Тому Олена Тополя наважилася на пластику грудей, щоб підкоригувати зону декольте з естетичних міркувань.

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