Залишилось пережити НМТ: Сергій Притула похвалився сином-випускником

Український волонтер, громадський діяч та шоумен Сергій Притула поділився зворушливим дописом про випуск свого сина Дмитра. Він показав як хлопець змінився за ці роки та зазначив, що дуже ним пишається.

Сергій Притула показав сина-випускника

У своїх соцмережах Притула повідомив, що його старший отримав свідоцтво про завершення школи із відзнакою. Також Сергій опублікував для порівняння два фото – між ними різниця в 11 років.

Крім того, гордий батько поширив миле відео, у якому зазначив, що дуже тішиться успіхам сина. Він жартома додав, що бабуся випускника взагалі “збожеволіє” від щастя.

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– Пишаюсь страшенно. Трохи серце смутком огорнуло, але пора звикати до того, що син йде у самостійне плавання, в якому я зичу йому максимального успіху. Залишилось пережити НМТ, – резюмував волонтер.

В коментарях підписники радіють за Дмитра та його рідних. Співачка Ольга Цибульська теж привітала випускника та зауважила, що ніяк не звикне до того, як подорослішав Притула-молодший.

Нагадаємо, що старший син Сергія Притули народився у 2008 році у першому шлюбі із Юлією Андрійчук. Влітку 2015-го волонтер одружився з Катериною Сопельник, яка народила йому двох доньок: у 2017 році – Соломію, а за чотири роки – Стефанію.

До слова, раніше співачка та модель Даша Астафʼєва також поділилася фото з випускного, але з власного. Середню освіту Даша здобула у Покрові Дніпропетровської області, що до 2016 року називався Орджонікідзе.

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