Аліна Шаманська підтримала збір від дружини актора Юрія Феліпенка, що загинув на фронті

Ведуча рубрики 55 за 5 у програмі Ранок у великому місті на ICTV2, блогерка Аліна Шаманська приєдналася до ініціативи Помста за Юру.

Цю кампанію зі збору коштів на потребу ЗСУ започаткувала дружина актора Юрія Феліпенка Катерина Мотрич. Нагадаємо, що Юрій загинув на фронті, про що стало відомо 15 червня.

Помста за Юру – подробиці збору

Мета збору – акумулювати 6 млн грн на підтримку трьох бойових підрозділів. Йдеться, зокрема, про 429 окремий полк безпілотних систем Ахіллес, у складі якого служив Юрій Феліпенко. Також зібрані кошти підуть на потреби 412 окремого батальйону БпЛА Nemesis та спецпідрозділу ГУР МО Kraken.

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Аліна Шаманська особисто не була знайома з Юрієм. Але блогерка переконана, що смерть кожного захисника – це спільний біль для всіх українців. Тому ведуча відкрила окрему – допоміжну – банку зі збором на 100 тис. грн.

– Я не знала Юрія особисто, але я бачила щасливі очі його дружини… Знаєте, в моєму світі не існує кращої характеристики чоловіка, ніж щасливі очі коханої, – зазначила Аліна Шаманська.

Інфлюенсерка додала, що війна забирає молодих, талановитих, красивих людей – тих, хто міг би жити, любити й творити. В памʼять про Юрія Феліпенка Шаманська закликала свою аудиторію підтримати збір та допомогти нашим воїнам у спільній боротьбі проти російських окупантів.

З Юрієм Феліпенком попрощалися 19 червня. Провести актора та воїна в останню путь у театр на Подолі прийшли рідні, друзі, колеги та знайомі. Церемонія прощання продовжилася у Михайлівському Золотоверхому соборі. Поховали Юрія Феліпенка на Берковецькому кладовищі.

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