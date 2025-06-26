Опубліковано офіційну інтерактивну карту галактики Зоряних війн

На офіційному сайті Star Wars стала доступною нова інтерактивна мапа всесвіту, яка дозволяє фанатам досліджувати галактику з канонічної перспективи.

Про це повідомив автор атласу Star Wars Джейсон Фрай.

Нова мапа Star Wars у браузері: що вона показує і як її використовувати

Мапа створена на основі плакатної версії, презентованої на Star Wars Celebration у 2021 році, а також матеріалів видавництва DK. Вона охоплює сотні планет і зоряних систем із фільмів, серіалів, книг і коміксів — усе доступне для перегляду безпосередньо в браузері.

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Фрай зазначає, що мапа постійно оновлюється та згодом включатиме регіональні карти, які деталізуватимуть Внутрішнє ядро, Колонії, Глибоке ядро та інші частини Галактики. Окремо наголошується, що вона охоплює лише дані до 2024 року — нові події додаватимуть згодом.

Наразі мапа не включає позагалактичні локації, а також об’єкти з невідомим або умовним розташуванням.

Нагадаємо, Франко-канадський кінорежисер Дені Вільнев зніме наступний фільм про Джеймса Бонда.

Таню Лапуант, дружину Вільнева, призначено виконавчою продюсеркою. Емі Паскаль і Девід Гейман виступлять продюсерами стрічки про агента 007.

Оскароносний режисер Дені Вільнев відомий завдяки роботі над двома частинами фільму Дюна.

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