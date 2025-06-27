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Наближаймо перемогу разом: Микола Луценко закликав підтримати Десантно-штурмові війська ЗСУ

Микола Луценко
Фото: ICTV

Легендарний ведучий Миколиної погоди у програмі Ранок у великому місті на ICTV2 Микола Луценко долучився до важливої благодійної ініціативи, підтримавши проєкт Друзі ДШВ.

Микола Луценко підтримав проєкт Друзі ДШВ

Цей проєкт має на меті збір коштів для десантно-штурмових бригад, які щодня героїчно відстоюють свободу та незалежність України.

– З північного сходу на нашу землю насунула коричнева фашистська хмара і закрила нам мирне сонце. Вже четвертий рік вона руйнує наші міста і села, засмічує мінами та снарядами наші родючі землі, вбиває наших людей. Щоб ця потвора швидше пішла геть, я закликаю взяти участь у зборі коштів для десантно-штурмової бригади. Допоможемо нашим мужнім захисникам і героям.

І блисне сонце в наше віконце, і хмара піде геть! Тож нехай проблеми і незгоди не роблять вам в житті погоди! Слава Україні, – зазначив у відеозверненні ведучий.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що Микола Луценко, який для багатьох українців є символом стабільності та надії, нещодавно знову повернувся на телебачення.

З початку червня 2025 року його культова фраза Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди щодня звучить в оновленому випуску Миколиної погоди в програмі Ранок у великому місті на ICTV2.

Це повернення після тривалої перерви є знаковою подією для українських глядачів. Адже Микола Луценко – це не просто ведучий, а голос українських ранків, який об’єднує покоління вже майже три десятиліття.

Допомога Збройним силам України – це наш спільний обов’язок. Підтримайте проєкт Друзі ДШВ і допоможіть нашим героям наблизити перемогу.

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