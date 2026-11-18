18 листопада 2026 року в Україні відчули землетрус, епіцентр якого розташовувався на території Румунії. Магнітуда поштовхів становила 5,6. Це не перший сейсмічний випадок, який фахівці зареєстрували поблизу України або безпосередньо на її території цього року.

Факти ICTV з’ясували, скільки землетрусів зафіксували у 2026 році, де відбувалися найсильніші поштовхи та коли стався найбільший землетрус в історії України.

Землетрус в Україні 18 листопада 2026 року

За даними Головного центру спеціального контролю, 18 листопада в зоні гір Вранча на території Румунії стався землетрус магнітудою 5,6. Осередок залягав на значній глибині, близько 134 км.

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Поштовхи відчули і в Україні. За оцінками фахівців, інтенсивність коливань у населених пунктах сягала 4–5 балів за шкалою MSK-64.

Скільки землетрусів в Україні зафіксували у 2026 році

За даними моніторингу Головного центру спеціального контролю, від початку 2026 року до 18 листопада зареєстрували 75 сейсмічних подій.

Серед найпомітніших випадків — землетрус 18 листопада та землетрус у Полтавській області 22 вересня. Його магнітуда становила 4,2, а епіцентр розташовувався поблизу села Мачухи Полтавського району. Осередок залягав на глибині близько 3 км.

Також протягом року фахівці фіксували поштовхи в інших регіонах. Зокрема, 30 жовтня в Полтавській області зареєстрували землетрус магнітудою 3,2, а 17 жовтня поблизу Криму — магнітудою 3,6.

Переглянути зареєстровані події можна на сторінці сейсмічного моніторингу ГЦСК.

Найсильніші землетруси в Україні за останні роки

Сейсмічні поштовхи в Україні відрізняються за магнітудою та інтенсивністю. Серед зареєстрованих останніми роками випадків були:

21 січня 2022 року землетрус у районі Кривого Рогу магнітудою 3,3. За даними ГЦСК, його могли відчути окремі люди в приміщеннях.

27 лютого 2023 року землетрус поблизу Криму магнітудою 4,4. Осередок розташовувався в районі півострова.

22 червня 2023 року землетрус у Чорному морі поблизу Криму магнітудою 4,8. Поштовхи могли відчути окремі люди.

1 березня 2024 року землетрус у Полтавській області магнітудою 3,6. За оцінкою фахівців, він був ледь відчутним.

22 вересня 2026 року землетрус у Полтавській області магнітудою 4,2.

Коли був найбільший землетрус в Україні

Найпотужнішим із відомих землетрусів на території України вважають кримський землетрус 11-12 вересня 1927 року. Його магнітуда сягнула 6,7-6,8.

Епіцентр розташовувався в Чорному морі поблизу Ялти. На узбережжі інтенсивність поштовхів оцінювали у 8 балів, а в районі епіцентру — до 9 балів. Землетрус спричинив значні руйнування, зокрема у Ялті було пошкоджено близько 70% житлового фонду.

До цього, 26 червня 1927 року, у Криму вже стався сильний землетрус магнітудою 6,0. Вересневі поштовхи виявилися значно потужнішими. Про ці події розповідають Енциклопедія сучасної України та фахівці Національного технічного університету Дніпровська політехніка.

Що таке зона Вранча

Велику небезпеку для України становить зона Вранча. Вона розташована на території Румунії, однак її сейсмічна активність позначається не лише на сусідніх країнах, а й на значній частині Європи, зокрема Україні. Про це розповів Фактам ICTV сейсмолог, директор Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України Олександр Кендзера.

За словами фахівця, осередки землетрусів у цій зоні розташовані на глибині 120–180 км. Через таке глибоке залягання вченим складно точно визначити рівень напруження земних порід і відстежувати його зміни.

Вплив зони Вранча Україна вже відчувала під час сильних землетрусів 1977, 1986 та 1990 років. Інтенсивність поштовхів у різних регіонах була неоднаковою і залежала від відстані до епіцентру. Найбільше сейсмічне навантаження припадало на південний захід Одеської області.

Олександр Кендзера пояснив, що в зоні Вранча постійно накопичується енергія, яка згодом вивільняється. Це може відбуватися у вигляді численних слабких підземних поштовхів або кількох потужних землетрусів.

Чому слабкі землетруси люди не завжди відчувають

Не кожен землетрус, який реєструють прилади, відчувають жителі населених пунктів. Слабкі поштовхи можуть бути настільки незначними, що їх фіксують лише сейсмічні станції.

Відчутність залежить не тільки від магнітуди, а й від глибини осередку, відстані до нього, особливостей ґрунту та будівель. Тому землетрус магнітудою 3,6 в одному районі люди можуть не помітити, а в іншому відчути.

Важливо також розрізняти магнітуду та інтенсивність землетрусу. Магнітуда характеризує енергію, яка вивільняється під час підземних поштовхів, і визначається за записами сейсмографів. Інтенсивність показує, наскільки сильно коливання відчуваються на поверхні та які наслідки спричиняють. В Україні для оцінювання використовують 12-бальну шкалу MSK-64.

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