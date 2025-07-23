Є близька людина: Антоніна Хижняк натякнула на нові стосунки

Зірка серіалу Спіймати Кайдаша Антоніна Хижняк вперше за довгий час поділилася подробицями того, що в неї відбувається в особистому житті.

Вона натякнула на новий роман та поміркувала, чи можуть актори зустріти кохання поза межами знімального майданчика.

Чи вільне серце Антоніни Хижняк

Артистка зізналася, що поруч з нею є близька їй людина, яка допомагає з вихованням восьмирічного сина Максима, що народився у шлюбі Антоніни з Андрієм Якушевим.

Зараз дивляться

– Зараз поряд зі мною є близька людина, яка мені допомагає, і з Максимом в тому числі. Більше не хочу про це нічого говорити, але не можу сказати, що я прямо в активному пошуку. Та якщо запропонують на Холостячку, я подумаю, – зі сміхом додала Хижняк.

Нагадаємо, що акторка розлучилася у 2019-му, а за рік зійшлася з колегою Олександром Боднаром. Їхній роман завершився у 2023-му, з того часу Антоніна не афішує особисті моменти.

Антоніна Хижняк про побачення

Зараз Хижняк заявляє, що була б не проти сходити на побачення. Вона вважає, що її зірковий статус не може стати перепоною для того, хто дійсно хотів би привернути її увагу.

При цьому Антоніна не згодна із думкою, що актори можуть знайти кохання лише в межах робочої сфери, адже має різні приклади навіть серед своїх друзів.

Днями колега Антоніни Хижняк за серіалом Спіймати Кайдаша – актор Григорій Бакланов – зізнався, що його серце зараз зайняте. Він також не став вдаватися у подробиці, сказавши лише, що нові стосунки тривають з весни.

Джерело : Маша Єфросиніна

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