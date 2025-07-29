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Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
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Це мій урок: Денисенко висловилася про розлучення із Федінчиком

Наталка Денисенко
Фото: Наталка Денисенко

Наталка Денисенко підтвердила розлучення з актором і військовослужбовцем Андрієм Федінчиком. Також акторка розповіла про свій емоційний стан після змін в особистому житті.

Наталка Денисенко про розлучення

Акторка назвала Федінчика своїм колишнім чоловіком, а також зазначила, що вже готова говорити про розлучення публічно. Однак всі крапки над “і” Денисенко розставить в інтерв’ю, яке вийде на цьому тижні.

– Не можу сказати, що я прям все пережила у своїй душі щодо цієї теми, – зізналася Денисенко.

За словами Наталки, попри зміни в особистому житті та нелегкий період, вона щодня прокидається з посмішкою і вдячністю Богу за новий день. Тому акторка з впевненістю каже, що зараз почувається щасливою.

Зараз дивляться

– Ще рік тому я була впевнена, що можу все сама і що я протягну все на собі. Але так склалися обставини… У будь-якої жінки буває, коли вона розуміє, що все, вона не може тягнути все сама. Ти падаєш на дно і саме це допомагає винирнути на поверхню і зрозуміти, що ти можеш просити про допомогу. Сила жінки саме в тому, щоб навчитися бути слабкою. Напевно, це мій урок, – сказала Денисенко.

Також акторка додала, що зараз багато працює, а вільний час приділяє семирічному сину Андрію та своєму здоров’ю. За словами Наталки, на особисте життя у неї часу немає.

Нагадаємо, що Денисенко і Федінчик розлучилися у травні цього року. Пара прожила у шлюбі вісім років.

Відомо, що ініціаторкою розриву стосунків виступила Наталка. Позов від акторки надійшов до суду 31 січня.

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Джерело: Люкс ФМ

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